Ein 5:0 würde der SG Niederhambach/Schwollen nicht reichen, um am Sonntag Spitzenreiter zu werden. Es müsste schon ein 8:3 oder 6:0 sein. Gast SC Birkenfeld II wird das sicher mit allem Elan zu verhindern versuchen.

Der Spitzenreiter ist spielfrei. Der bisher verlustpunktfreie TuS Niederbrombach kann sich am Wochenende in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 in aller Ruhe anschauen, was die Konkurrenten so machen. Dabei könnte die SG Niederhambach/Schwollen nach Punkten gleichziehen und ebenfalls ihren fünften Sieg im fünften Spiel feiern.

Um die Tabellenführung aber selbst zu übernehmen, müssten die Niederhambacher und Schwollener ihr zweites Heimspiel in Folge – diesmal wird in Schwollen gekickt – am Sonntag (15 Uhr) gegen den SC Birkenfeld II schon sehr hoch gewonnen. Ein Sieg mit sechs Toren Unterschied oder ein Dreier mit mindestens acht eigenen Toren und fünf Treffern Vorsprung sollte es schon sein. Ganz ausgeschlossen ist das allerdings beim Potenzial der Mannschaft um Spielertrainer Marius Botiseriu sicherlich nicht.

Spannendes Duell zwischen dem TuS Hoppstädten II und dem TV Hettenrodt

Die Tabellenführung können am Sonntag weder der TuS Hoppstädten II noch der TV Hettenrodt übernehmen, aber ihr Duell auf der „Schmittwiese“ in Hoppstädten (Anpfiff 12.45 Uhr) ist schon sehr spannend und interessant. Der TuS hat elf Punkte auf dem Konto und ist noch ungeschlagen. Aufsteiger TV Hettenrodt hat seine ersten drei Spiele gewonnen und wurde dann erst von A-Klasse-Absteiger TuS Oberbrombach gestoppt. Nun möchte der TVH natürlich wieder punkten.

Nach dem 1:8-Schock vom ersten Spieltag gegen die SG Niederhambach/Schwollen hat die SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt längst in die Spur gefunden. Der A-Klasse-Absteiger ist ins Rollen gekommen und hat mittlerweile zehn Zähler gesammelt. Am Sonntag (15 Uhr) soll in Algenrodt gegen die SGH Rinzenberg der nächste Dreier her. Noch nicht so recht läuft es dagegen bei SGIO-Mitabsteiger TuS Oberbrombach. Der TuS tut sich noch ein bisschen schwer, steht bei fünf Punkten. Auch gegen Aufsteiger SV Buhlenberg II wird es sicher nicht leicht. Noch gar keinen Punkt hat der SV Nohen. Gegen den TuS Leisel nimmt das Team von Trainer Oliver Koerdt am Sonntag (15 Uhr) zu Hause den sechsten Anlauf, das zu ändern.