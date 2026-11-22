In der B-Klasse Birkenfeld 2 musste ein Schiedsrichter in der Pause aus gesundheitlichen Gründen passen und ein Torwart nach dem Spiel wegen einer Rückenverletzung vom Krankenwagen abtransportiert werden.
Lesezeit 2 Minuten
In der B-Klasse Birkenfeld 2 hatte Schiedsrichter Jürgen Backes bei der Partie des SV Nohen gegen die SGH Rinzenberg mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Er konnte die Begegnung deshalb in der zweiten Halbzeit nicht weiter leiten. Ben Zdeyn von der SGH Rinzenberg sprang ein und brachte die Partie sicher über die Bühne.