B-Klasse Birkenfeld 2 Gesundheitliche Gründe: Schiri fällt in der Pause aus Verena Müller-Baltes 22.11.2026, 21:07 Uhr

i Jan Eisenhut (links) von der SG Berglangenbach/Ruschberg und Oliver Koerdt vom TV Hettenrodt können sich gratulieren. Beide Trainer feierten mit ihren Mannschaften klare Siege. Joachim Hähn

In der B-Klasse Birkenfeld 2 musste ein Schiedsrichter in der Pause aus gesundheitlichen Gründen passen und ein Torwart nach dem Spiel wegen einer Rückenverletzung vom Krankenwagen abtransportiert werden.

In der B-Klasse Birkenfeld 2 hatte Schiedsrichter Jürgen Backes bei der Partie des SV Nohen gegen die SGH Rinzenberg mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Er konnte die Begegnung deshalb in der zweiten Halbzeit nicht weiter leiten. Ben Zdeyn von der SGH Rinzenberg sprang ein und brachte die Partie sicher über die Bühne.







Artikel teilen

Artikel teilen