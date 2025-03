Georg Hamelmann lässt den VfL Weierbach spät jubeln

Lange zittern musste der VfL Weierbach, bis er in der B-Klasse Birkenfeld 2 Blau-Weiss Idar-Oberstein II in die Knie gezwungen hatte. Der VfL darf weiter hoffen, auch noch ins Rennen um Rang zwei eingreifen zu können, das sich weiter zugespitzt hat.

In der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 hat der SV Weiersbach seine Tabellenführung verteidigt. Aber Titelfavorit SG Unnertal hat sich bereits auf den zweiten Platz geschoben und bei zwei Punkten Rückstand zwei Partie weniger auf dem Konto.

Im Verfolgerduell trennten sich die SG Berglangenbach/Ruschberg und der TuS Hoppstädten II 0:0. Einen Auswärtssieg landete der TuS Leisel bei der SGH Rinzenberg und ist jetzt wieder mitten drin im spannenden Aufstiegsrennen.

SC Birkenfeld II - TuS Niederbrombach 1:4 (0:2). Der Birkenfelder Hartplatz war schwer zu bespielen. Damit taten sich beide Mannschaften schwer. „Niederbrombach agierte, wie zu erwarten war, mit langen Bällen, die wir am Anfang gut verteidigen konnten", sagte Birkenfelds Trainer Matthias Wiesen. Ein langer Freistoß fand aber über Umwege den Weg in das Tor des SC Birkenfeld II. Torschütze war Christopher Schmidt (31.). Denis Balaur gelang durch einen Fernschuss das 2:0 (43.). In der zweiten Hälfte schwanden die Kräfte beim SCB. Durch einen langen Ball erhöhte Niederbrombachs Marlon Funk (49.). In der 68. Minute gelang Daniel Sommer der Treffer zum 1:3, doch Tim Brücher stellte wenig später den Drei-Tore Abstand wieder her (90. +1).

SG Berglangenbach/Ruschberg - TuS Hoppstädten II 0:0. In einem hart umkämpften Spiel kamen beide Mannschaften zu einigen Chancen - aber ohne Erfolg. „Der Gast hatte die klareren Möglichkeiten, aber das Unentschieden war dennoch am Ende gerecht", sagte Berglangenbachs Trainer Michael Brandstetter. Hoppstädten II ist Nun Dritter, die Berglangenbacher folgen mit einem Punkt Rückstand auf Rang vier. Der TuS Leisel als Fünfter und die SGH Rinzenberg als Sechster stehen aber wie die SG Berglangenbach auch bei 31 Zählern.

SG Unnertal - Bollenbacher SV II 7:0 (4:0). Die SG setzte sich erwartungsgemäß klar gegen den BSV II durch. Schon früh gelang Princewill Amaechi ein Doppelpack (4., 5.). Kurz vor der Pause erhöhte Enrico Willrich ebenfalls durch einen Doppelpack (44., 45.). „Wir haben auch nach dem Seitenwechsel dominiert", so Unnertals Abteilungsleiter Luca Schäfer. Willrich traf auch in der zweiten Hälfte doppelt (49., 88.). Zudem schoss Julean Clever in der 71. Minute ein weiters SGU-Tor.

SV Weiersbach - FC Brücken II 6:0 (0:0). Der SV Weiersbach hat von Anfang an Druck auf den tief stehenden Gegner ausgeübt. In der ersten Hälfte ließ der SVW jedoch noch alle Chancen liegen. „In der zweiten Hälfte ist der Knoten aber geplatzt, und dann gab es kein Halten mehr", sagte SVW-Schriftführerin Steffi Schmidt. Ramon Schäfer (50. Foulelfmeter), Nico Ackermann (65.), Niklas Kunz (73., 75.) und Oliver Chomiak (85., 90.) sorgten für einen am Ende deutlichen Sieg.

SGH Rinzenberg - TuS Leisel 1:3 (1:2). „Wir haben zu viele individuelle Fehler gemacht", sagte André Köhler, stellvertretender Abteilungsleiter in Rinzenberg. So gelang Leisels Christoph Kaster in der 5. Minute bereits die Führung. Even Baender schoss aber nur drei Minuten später den Ausgleich. Kurz vor der Halbzeitpause ging der TuS durch Fineas Allnoch erneut in Führung (45. +3). In Halbzeit zwei flaute die Partie ab. „Wir haben kurz vor Schluss hinten aufgemacht, was der TuS ausnutzen konnte“, so Köhler. So traf Allnoch in der 90. Minute zum Endstand.

VfL Weierbach - FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein II 2:1 (1:1). Der VfL Weierbach war das gesamte Spiel überlegen. „Wir hätten schon zur Halbzeit 4:0 führen können", sagte Trainer Oliver Kost. Stefan Schlosser schoss jedoch das einzige Tor für den VfL (36.), das Kevin Kaufmann wenig später sogar ausglich (38.). In der zweiten Halbzeit erspielte sich Weierbach nicht mehr so viele Chancen wie noch in der ersten Hälfte. Beinahe hätte das zwei Punkte gekostet, aber in der siebten Minute der Nachspielzeit markierte Georg Hamelmann dann doch das entscheidende 2:1.