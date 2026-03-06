Lokalduell auch in Rinzenberg Gelingt dem TuS Leisel in Schwollen der Derby-Coup? Sascha Nicolay 06.03.2026, 14:09 Uhr

i Schlusslicht TuS Rötsweiler-Nockenthal (blaue Trikots) empfängt diesmal den TuS Niederbrombach, während sein Vorwochen-Bezwinger SG Idar-Oberstein in Ruschberg ran muss. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Die Derbys sind das Salz in der Suppe der B-Klasse Birkenfeld 2. Doch abseits davon herrscht Spannung – zum Beispiel bei der Frage, ob sich der TuS Oberbrombach mit einem Sieg beim TV Hettenrodt im Rennen um Rang zwei anmeldet.

Zwei Derbys mit völlig unterschiedlichen Voraussetzungen stehen am Sonntag (15 Uhr) im Mittelpunkt der B-Klasse Birkenfeld 2. In Schwollen möchte Tabellenführer SG Niederhambach/Schwollen seine weiße Weste gegen den TuS Leisel verteidigen, während es im Duell der SGH Rinzenberg gegen den SV Buhlenberg II um den Klassenverbleib geht.







