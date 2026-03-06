Die Derbys sind das Salz in der Suppe der B-Klasse Birkenfeld 2. Doch abseits davon herrscht Spannung – zum Beispiel bei der Frage, ob sich der TuS Oberbrombach mit einem Sieg beim TV Hettenrodt im Rennen um Rang zwei anmeldet.
Lesezeit 1 Minute
Zwei Derbys mit völlig unterschiedlichen Voraussetzungen stehen am Sonntag (15 Uhr) im Mittelpunkt der B-Klasse Birkenfeld 2. In Schwollen möchte Tabellenführer SG Niederhambach/Schwollen seine weiße Weste gegen den TuS Leisel verteidigen, während es im Duell der SGH Rinzenberg gegen den SV Buhlenberg II um den Klassenverbleib geht.