SG Hochstetten makellos Fürfelder Zweite schwächt sich gegen das Topteam selbst Florian Unckrich 30.08.2026, 22:20 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock

Der TSV Langenlonsheim/Laubenheim war hoch gehandelt worden. Aber es dauerte bis zum fünften Spieltag, ehe das Team erstmals eine Partie über 90 Minuten für sich entschied. Vorher gab es lediglich Verzichtspunkte.

In der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2 kristallisiert sich immer mehr eine Spitzengruppe heraus. Die SG Hochstetten/Nußbaum absolvierte einen makellosen August, gewann sämtliche fünf Partien. Im gleichen Zeitraum musste der SV Winterbach II viermal ran und blieb ebenfalls verlustpunktfrei.







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