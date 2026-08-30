Der TSV Langenlonsheim/Laubenheim war hoch gehandelt worden. Aber es dauerte bis zum fünften Spieltag, ehe das Team erstmals eine Partie über 90 Minuten für sich entschied. Vorher gab es lediglich Verzichtspunkte.
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In der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2 kristallisiert sich immer mehr eine Spitzengruppe heraus. Die SG Hochstetten/Nußbaum absolvierte einen makellosen August, gewann sämtliche fünf Partien. Im gleichen Zeitraum musste der SV Winterbach II viermal ran und blieb ebenfalls verlustpunktfrei.