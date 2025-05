Derby in Kirn, Meisterfeier in Hüffelsheim, Kerbespiel in Rüdesheim, vor allem aber das Spitzenduell um den Titel in Ebernburg. Die B-Klassen könnten am Wochenende kaum spektakulärer aufgestellt sein.

Vor wenigen Wochen galt der FC Bavaria Ebernburg in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 als unantastbar. Woche für Woche holten die Bavaren einen Sieg nach dem anderen und wurden von der Konkurrenz schon als sicherer Meisteranwärter betitelt. Vergangenen Sonntag gab es dann aber die Überraschung. Der bis dahin ungeschlagene Primus gab beim FSV Rehborn eine 2:0-Führung aus der Hand und spielte 2:2. Der erste Punktverlust der Bavaren macht den Kampf um den Titel wieder spannend, denn der Zweitplatzierte, die SG Nordpfalz, hat es wieder in der Hand, noch an den Ebernburger vorbeizuziehen.

Voraussetzung dafür ist ein Sieg im absoluten Topspiel am Sonntag um 15 Uhr im Schatten des Rotenfelses bei den Ebernburger. „Ich hätte nicht gedacht, das Bavaria Ebernburg noch einmal Punkte lässt“, sagt SGN-Trainer Mario Jost und glaubte ebenfalls an den Titelgewinn des Kontrahenten. „Umso schöner ist, dass wir jetzt wieder den Ausgang der Saison mitbestimmen können“, erklärt Jost. Im Hinspiel zogen die Nordpfälzer mit 1:2 den kürzeren. Es war ihre einzige Saisonniederlage, hinzu kam auch nur ein weiteres Remis. „Wir müssen am Sonntag einiges besser machen als in der ersten Begegnung. Da haben wir uns zu sehr unter Druck gesetzt und wollten das Topspiel an der eigenen Kerb unbedingt gewinnen“, erinnert sich Jost und ergänzt: „Wir müssen die richtige Mischung aus Lockerheit und der nötigen Bereitschaft an den Tag legen. Der größere Druck liegt derzeit bei den Bavaren, die marschieren schon die ganze Saison vorneweg. Wir waren schon abgeschrieben und freuen uns auf das Spiel, das sicher einige Zuschauer an den Rotenfels ziehen wird.“

Personalmangel: Ein Spiel wird verlegt

Der Formtrend des VfL Simmertal II zeigt nach zwei Siegen in Folge nach oben. Am Sonntag soll der dritte Dreier folgen. Die zweite Garde vom Flachsberg gastiert bei der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied III. Angesichts der Situation in der Tabelle, in der beide Mannschaften von den Punkten gleichauf sind, ist ein Spiel auf Augenhöhe zu erwarten. Für die SG Hochstetten/Nußbaum geht es im restlichen Saisonverlauf nur noch darum, die bestmögliche Platzierung zu erzielen. Den nächsten Schritt dafür muss die Mannschaft von Spielertrainer Cenk Ceylan im Heimspiel gegen den FC Schmittweiler-Callbach II machen. Mit einem Auswärtssieg könnte der FC mit der SG gleichziehen. Beim FC Martinstein dreht sich alles um den Klassenverbleib. Derzeit liegt Aufsteiger fünf Zähler über dem Strich. Am Sonntag hat der Elfte auf dem eigenen Terrain gegen den FSV Rehborn eine Herkulesaufgabe zu bewältigen. Die Partie zwischen dem TuS Waldböckelheim II und der SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II wurde abgesagt. „Beide Mannschaften haben einen personellen Engpass. Von daher haben wir uns auf eine Verlegung geeinigt“, berichtete SG-Spielertrainer Stephan Klein.

Die B-Klasse Bad Kreuznach 2 startet schon am Samstag mit zwei Spielen. Der VfL Rüdesheim II empfängt zu seinem Kerbespiel die SG Rheinhessen und wird nach der 0:11-Pleite gegen die Kreuznacher Kickers alles daran setzen, den Fehlschlag zu korrigieren. Ebenfalls hoch motiviert dürften die Kreuznacher Kickers zum Meister SG Hüffelsheim II reisen, um dort für eine Überraschung zu sorgen. Gefeiert wird in Hüffelsheim aber so oder so. Schließlich ist es die erste SGH-Partie, seit das Team auf der Couch Meister wurde. Anpfiff ist um 19 Uhr. Im Saisonendspurt zeigt sich die SG Guldenbachtal II in Bestform, bezwang die SG Soonwald II im 6:1. Die Bezirksligareserve möchte gegen den VfL Sponheim in Windesheim nachlegen.

Bekommt SV Winterbach II die Kurve?

Zwei spielfreie Wochenenden dürfte dem SV Winterbach II gutgetan haben, um wieder Kraft zu tanken. Mit zwei Niederlagen in Folge verspielte das Team vom Felsen seinen lukrativen Vorsprung auf den dritten Platz, wodurch der TSV Hargesheim II bis auf einen Zähler aufschließen konnte. Am Sonntag empfängt der SVW II die SG Waldlaubersheim/Gutenberg und könnte seinen Vorsprung zumindest vorerst wieder auf vier Punkte ausbauen. Die SG Weinsheim II will dem Spiel bei der TSG Planig II erneut ihren Stempel aufdrücken. Bereits im Hinspiel siegten die Weinsheimer mit 5:0.

In der B-Klasse Birkenfeld 1 geht die Reise der SG Kirn/Kirn-Sulzbach zum Tabellennachbarn SV Oberhausen II. Nach vier sieglosen Spielen hoffen die Kirner, beim direkten Konkurrenten im Abstiegskampf wieder in die Erfolgsspur zu finden. Der FC Hennweiler empfängt den TV Grumbach und geht gegen das Schlusslicht als klarer Favorit ins Rennen. Die SG Bergen/Berschweiler scheint das Gewinnen verlernt zu haben. Erst ein Spiel konnte die Mannschaft von Trainer Tom Dautermann 2025 für sich entscheiden. Das gilt aber auch für Gegner TuS Tiefenstein.