In beiden B-Klasse-Staffeln ist der Abstiegskampf auf der Zielgeraden der Saison viel interessanter als das Rennen um die Meisterschaft und das Erreichen der Aufstiegsspiele. In Staffel 2 steht am Sonntag wieder das Duell zweier Abstiegskandidaten auf dem Programm.

Vorne ist die Lage in beiden B-Klassen einigermaßen klar. Die Tabellenführer SG Rhaunen/Bundenbach und SG Unnertal eilen ihrem Titel und dem direkten Aufstieg entgegen, die Zweiten, SG Perlbachtal und SV Weiersbach, scheinen die restlichen Partien nutzen zu können, um sich auf ihre Duelle gegeneinander in der Aufstiegsrunde zur A-Klasse vorzubereiten.

B-Klasse Birkenfeld 1

Vorläufig auf acht Punkte kann die SG Rhaunen/Bundenbach ihren Vorsprung auf die diesmal spielfreie SG Perlbachtal an der Tabellenspitze ausbauen, wenn sie am Sonntag (15 Uhr) ihr Heimspiel in Rhaunen gegen die Spvgg Hochwald gewinnt. Ganz von selbst dürfte das nicht klappen, denn die Hochwälder waren vor der Saison auch Aufstiegsanwärter und kommen immerhin als Vierter nach Rhaunen. Außerdem scheinen die Rhaunener die Last eines Spitzenreiters zu spüren. Eine Meisterschaft nach Hause zu schaukeln, ist nicht einfach. Am vergangenen Sonntag verhinderte ein Tor in der Nachspielzeit von Spielertrainer Artur Wirt Punktverluste gegen die SG Bergen.

Diesmal sind die Bergener in den Abstiegskampf involviert. Nicht als gefährdetes Team natürlich. Sie empfangen den TuS Tiefenstein, der mit 15 Punkten aus 19 Spielen nach wie vor auf dem gefährlichen vorletzten Platz hockt. Drei Zähler, aber auch ein Spiel mehr, hat der SV Göttschied. Das Zittern geht also weiter für Marco Barlettas Mannschaft – diesmal beim TuS Breitenthal. Ein Heimsieg am Sonntag (13 Uhr) gegen die SG Kirn/Kirn-Sulzbach II wäre wohl für den SV Oberhauen II die Rettung. Den nächsten Dreier wird wohl der FC Hennweiler, der mittlerweile bereits Dritter ist, gegen den TV Grumbach einfahren.

B-Klasse Birkenfeld 2

Sechs Punkte mehr als der SV Weiersbach hat die SG Unnertal an der Tabellenspitze. Mindestens so groß wird der Vorsprung wohl am Sonntag bleiben. Während der SVW kein ganz einfaches Heimnspiel gegen die SG Berglangenbach/Ruschberg hat, sollten die Unnertaler zu Hause mit Abstiegskandidat SC Birkenfeld II keine Probleme bekommen.

Die Birkenfelder werden ihrerseits genau hinschauen, wie das Kellerduell zwischen dem Bollenbacher SV II und dem FC Brücken II (Sonntag, 13 Uhr) in Mittelbollenbach ausgeht. Vier Punkte haben sie mehr als Schlusslicht BSV II, zwei Zähler ist der Vorsprung auf Brücken groß. Zumindest für den BSV II ist eine Heimniederlage wirklich untersagt.

In allen anderen Partien, die am Sonntag (15 Uhr) angepfiffen werden, geht es nur noch um Ehre und Prestige. Die Spiele lauten: TuS Leisel – TuS Niederbrombach, VfL Weierbach – SG Niederhambach/Schwollen und SGH Rinzenberg – SV Nohen.