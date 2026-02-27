Leyser weiter in Hennweiler Für Barletta ist sein SV Göttschied eine Wundertüte Sascha Nicolay 27.02.2026, 13:42 Uhr

i Für Marco Barletta und Co-Trainer Dominique Norvell ist ihr SV Göttschied nach Abschluss der Wintervorbereitung eine Wundertüte. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Beim Tabellenführer tritt der FC Hennweiler im Derby der B-Klasse Birkenfeld 1 an. Sein Trainer hat verlängert und geht in seine siebte Saison. Der SV Göttschied empfängt derweil ein Team, das ihn in der Hinrunde dominiert hat.

In der Fußball-B-Klasse Birkenfeld haben sich die Spvgg Teufelsfels und die SG Perlbachtal vor dem ersten Restrundenspieltag ein von den anderen Vereinen abgesetzt. Zu den Klubs, die zumindest noch ein bisschen nach oben blinzeln dürfen, gehören der SV Göttschied und der FC Hennweiler.







