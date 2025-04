Nun hat es auch den FC Bavaria Ebernburg erwischt. Nach 19 Siegen in Folge gab es erstmals in dieser Saison in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 keinen Dreier. In Rehborn reichte eine 2:0-Führung nicht. Der FSV erkämpfte sich noch den Ausgleich und das Prädikat, den Bavaren als Erster ein Bein gestellt zu haben.

VfL Simmertal II - TuS Waldböckelheim II 2:0 (0:0). „In der ersten Hälfte ging es etwas hin und her. Es war aber kein schönes Spiel“, sagte VfL-Trainer Simon Schlarb und fügte an: „Beide Mannschaften hatten mal eine Chance, aber ansonsten war es ein bisschen Mittelfeldgeplänkel. Nach der Pause kamen wir mit etwas mehr Druck aus der Kabine.“ Tim Schumann (52.) erzielte das 1:0, Patrick Lanz (72.) erhöhte. „Danach haben wir das sicher runtergespielt, obwohl der TuS Waldböckelheim zu keinem Zeitpunkt aufgegeben hat“, berichtete Schlarb.

SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II - FSV Reiffelbach 2:1 (1:1). „Es war ein taktisch und kämpferisch starkes Spiel von uns“, erklärte FSV-Trainer Niklas Becker. „Leider fehlt aktuell einfach das Spielglück. Wir vergeben zu viele Chancen und haben in letzter Minute noch einen Elfmeter verschossen.“ Das Tor für den FSV erzielte Fatih Suayyiplar. Für die Fürfelder trafen Oliver Eckert und Michael Schulz.

SG Hochstetten/Nußbaum - FC Martinstein 5:3 (3:2). In die Torjägerliste der SG trugen sich Jannik Grießhaber (13., 67.), Yasin Cakir (18., 31.) und Lukas Weinz (75.) ein.„Insgesamt war es ein verdienter Heimsieg“, sagte SG-Trainer Kevin Schmäler und ergänzte: „Der FC Martinstein geht in Führung, weil wir verschlafen ins Spiel starten.“ Die SG wachte aber schnell auf und führte verdient. „Am Ende haben wir durch einen ruhigen Spielaufbau und konsequentes Pressing verdient gewonnen. Vor einem Jahr hätten wir genau diese Spiele nicht gewonnen. Daher ein großes Lob an unsere Mannschaft.“

FSV Rehborn - FC Bavaria Ebernburg 2:2 (0:2). „Gegen einen sehr starken Gegner hatten wir uns vorgenommen, etwas tiefer und kompakter zu stehen, wenig Räume zu lassen und selbst auf Umschaltmomente zu setzen“, sagte FSV-Trainer Manuel Schmidt und ergänzte: „Obwohl uns das über 45 Minuten sehr gut gelungen ist, lagen wir durch zwei haarsträubende, individuelle Fehler mit 0:2 zurück.“ Er nahm in der Pause kleinere Umstellungen vor. Amadou Bah und Lukas Münz belohnten die kämpferische Leistung der Gastgeber. „Schmidt: „Am Ende war es ein faires Remis. Ich bin sehr stolz auf die Leistung meiner Mannschaft.“ Für die Gäste trafen Mohammad Akhundzadeh und Mehmet Can Karaer.

TuS Gangloff - SG Disibodenberg 0:3 (0:0). „Die erste Hälfte war keine Glanzleistung, eher schwere Kost, und wir kamen nicht ins Spiel“, sagte SG-Trainer Tim Kreuscher und fügte an: „Wir haben den Gegner öfter durch eigene Fehler eingeladen. Die zweite Hälfte war dann besser. Wir haben einfach einen Dosenöffner gebraucht, zum Schluss haben wir verdient gewonnen.“ Die Tore schossen Matteo Schäfer (65.), Jonas Schumacher (80.) und Timo Simon (88.).