Kerbesieg und Platz eins FSV Rehborn glaubt bis zur letzten Aktion an den Dreier Florian Tuschner 20.09.2026, 20:45 Uhr

i Symbolbild dpa

Zwischen vier und acht Spielen haben die Teams der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 absolviert. Das sorgt für ein extrem wackeliges Tabellenbild. Dem FSV Rehborn als neuem Tabellenführer wird das aber egal sein.

Wie eng es in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 zugeht, lässt sich daran ablesen, dass der bisherige Tabellenführer FC Schmittweiler-Callbach II, der dieses Mal spielfrei war, auf Rang vier durchgereicht wurde. Der Vorwochen-Zweite, die Kreuznacher Kickers, rutschten sogar auf Platz sechs.







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