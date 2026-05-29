Zwei Rote Karten, zwei Elfmeter, drei Tore und ein Sieger vor 700 Zuschauern. Das erste Aufstiegsspiel zur A-Klasse Bad Kreuznach bei Heimspiel-Sieger TuS Roxheim hatte es in sich. Weiter geht es am Sonntag beim FSV Bretzenheim.
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Der TuS Roxheim hat vorgelegt. Der Traditionsklub gewann sein Heimspiel in der Fußball-Aufstiegsrunde zur A-Klasse Bad Kreuznach gegen den FSV Bretzenheim mit 3:0 (0:0). Bitter für den Gast: Im Rückspiel am Sonntag auf dem Bretzenheimer Kunstrasen werden zwei wichtige Spieler fehlen, die für Volleyball-Einlagen Rote Karten erhalten haben.