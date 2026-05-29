Roxheimer starten mit 3:0-Sieg FSV Bretzenheim verliert Spiel und zwei Spieler Olaf Paare 29.05.2026, 10:58 Uhr

i Eine entscheidende Szene des Aufstiegsspiels in Roxheim. Der Bretzenheimer Keeper Niko Benes verpasst den Ball und Michael Bischof klärt im Stile eines Volleyballers. Für die unerlaubte Rettung erhält er die Rote Karte. Klaus Castor

Zwei Rote Karten, zwei Elfmeter, drei Tore und ein Sieger vor 700 Zuschauern. Das erste Aufstiegsspiel zur A-Klasse Bad Kreuznach bei Heimspiel-Sieger TuS Roxheim hatte es in sich. Weiter geht es am Sonntag beim FSV Bretzenheim.

Der TuS Roxheim hat vorgelegt. Der Traditionsklub gewann sein Heimspiel in der Fußball-Aufstiegsrunde zur A-Klasse Bad Kreuznach gegen den FSV Bretzenheim mit 3:0 (0:0). Bitter für den Gast: Im Rückspiel am Sonntag auf dem Bretzenheimer Kunstrasen werden zwei wichtige Spieler fehlen, die für Volleyball-Einlagen Rote Karten erhalten haben.







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