Spitzenspiel bei SV Göttschied FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein II ist zweimal gefordert 30.10.2025, 14:06 Uhr

i Nach der Heimniederlage gegen die Spvgg Hochwald peilt der TuS Breitenthal (in blau) am Sonntag auf dem Volkesberg wieder einen Dreier an. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Im Kampf um den Aufstieg wird es beim SV Göttschied spannend. Der Vizemeister und derzeitige Inhaber des zu Aufstiegsspielen berechtigenden zweiten Platzes stellt sich mit drei Punkten Vorsprun beim SV Göttschied vor.

Fünf Partien finden in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1 statt – und der FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein II ist gleich zweimal beteiligt. Für die Blau-Weißen geht es darum, ihrem einzigen Pünktchen weitere hinzuzufügen. Weiter oben stehen sich der SV Göttschied und die SG Perlbachtal im Spitzenspiel des Tages gegenüber.







Artikel teilen

Artikel teilen