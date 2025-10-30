Im Kampf um den Aufstieg wird es beim SV Göttschied spannend. Der Vizemeister und derzeitige Inhaber des zu Aufstiegsspielen berechtigenden zweiten Platzes stellt sich mit drei Punkten Vorsprun beim SV Göttschied vor.
Fünf Partien finden in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1 statt – und der FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein II ist gleich zweimal beteiligt. Für die Blau-Weißen geht es darum, ihrem einzigen Pünktchen weitere hinzuzufügen. Weiter oben stehen sich der SV Göttschied und die SG Perlbachtal im Spitzenspiel des Tages gegenüber.