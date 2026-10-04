SG Waldlaubersheim jubelt Frenzel trifft im Nachschuss zum Kerbesieg Florian Tuschner 04.10.2026, 21:35 Uhr

i Symbolbild dpa

13:0 Torchancen verbuchte die SG Spabrücken in den ersten 45 Minuten, ging aber torlos in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel platzte dann der Knoten, und es wurde standesgemäß.

Die SG Meisenheim III ist nicht mehr punktlos. Im achten Spiel in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 holte das Team den ersten Zähler. Und das mit einem 3:3 gegen die Aufstiegsaspiranten der Kreuznacher Kickers. An der Waldlaubersheimer Kerb brachte sich die SG Waldlaubersheim/Gutenberg in Sachen Aufstieg in Stellung, bezwang die derzeit schwächelnde TSG Planig.







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