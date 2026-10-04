13:0 Torchancen verbuchte die SG Spabrücken in den ersten 45 Minuten, ging aber torlos in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel platzte dann der Knoten, und es wurde standesgemäß.
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Die SG Meisenheim III ist nicht mehr punktlos. Im achten Spiel in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 holte das Team den ersten Zähler. Und das mit einem 3:3 gegen die Aufstiegsaspiranten der Kreuznacher Kickers. An der Waldlaubersheimer Kerb brachte sich die SG Waldlaubersheim/Gutenberg in Sachen Aufstieg in Stellung, bezwang die derzeit schwächelnde TSG Planig.