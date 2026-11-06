Heiße Duelle im Aufstiegskampf Förster will Merxheimern den Spaß am Fußball nehmen Florian Unckrich 06.11.2026, 12:14 Uhr

i Die SG Spabrücken (gelbe Trikots) lieferte bei Spitzenreiter TuS Roxheim eine klasse Partie ab. Nun empfängt sie den Zweiten aus Schmittweiler. Klaus Castor

In den beiden Bad Kreuznacher B-Klasse beantwortet sich erst am letzten Hinrunden-Spieltag die Frage nach den Herbstmeistern. Richtig spannend geht es auch im Kampf um die Aufstiegsränge zu.

„Die erste Priorität wird sein, ihnen den Spaß am Fußball zu nehmen“, sagt Marc Förster. Der Trainer der SG Waldlaubersheim/Gutenberg macht vor dem Gastspiel bei der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II keinen Hehl aus seinem Matchplan. In der Fußball- B-Klasse Bad Kreuznach 1 treffen am Sonntag zwei Mannschaften aufeinander, die im Kampf um den A-Klassen-Aufstieg nur zwei Punkte trennen.







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