In den beiden Bad Kreuznacher B-Klasse beantwortet sich erst am letzten Hinrunden-Spieltag die Frage nach den Herbstmeistern. Richtig spannend geht es auch im Kampf um die Aufstiegsränge zu.
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„Die erste Priorität wird sein, ihnen den Spaß am Fußball zu nehmen“, sagt Marc Förster. Der Trainer der SG Waldlaubersheim/Gutenberg macht vor dem Gastspiel bei der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II keinen Hehl aus seinem Matchplan. In der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 treffen am Sonntag zwei Mannschaften aufeinander, die im Kampf um den A-Klassen-Aufstieg nur zwei Punkte trennen.