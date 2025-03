Auch die B-Klassen starten in die heiße Phase. In der Staffel 1 wird Spitzenreiter FC Bavaria Ebernburg herausgefordert, in der Staffel 2 greift Alles-Gewinner SG Hüffelsheim II wieder ins Geschehen ein.

Wenn die SG Disibodenberg in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 noch ein Wörtchen um die ersten beiden vorderen Plätze mitreden möchte, darf die Spielgemeinschaft ihr Heimspiel in Staudernheim am Sonntag um 15 Uhr gegen Tabellenführer FC Bavaria Ebernburg nicht verlieren.

„Das ist unsere letzte Chance, um mindestens um Platz zwei mitzuspielen. Denn wenn alles normal läuft, geben die Teams dort oben kaum mehr Punkte ab“, weiß SGD-Trainer Tim Keuscher um die Bedeutung der Partie und wird deutlicher: „Wenn wir wirklich aufsteigen wollen, zählt nur der Sieg.“ Derzeit trennen beide Mannschaften neun Zähler. „Wir haben noch eine Rechnung aus dem Hinspiel offen“, sagt Keuscher, dessen Mannschaft in der Hinrunde knapp mit 3:4 verloren hatte. „Wenn die Ebernburger uns schlagen wollen, müssen sie alles geben. Ich erwarte, dass sie Vorwärtsfußball spielen werden“, geht Tim Keuscher von einem kampfbetonten Topspiel aus.

Waldböckelheimern fehlt Durchschlagskraft

Die klare Favoritenrolle nimmt die SG Hochstetten/Nußbaum in ihrem Auswärtsspiel beim Schlusslicht TuS Waldböckelheim II ein. Vor allem vor dem gegnerischen Tor fehlt es den Waldböckelheimern an Durchschlagskraft. Mit nur fünf Saisontoren stellen sie die harmloseste Offensivabteilung der Liga. Nach der Absage wegen Personalmangel in der Vorwoche startet nun auch die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied III in die Restrunde. Die SG empfängt den FC Martinstein und hofft auf eine Revanche nach der 1:2-Niederlage im ersten Aufeinandertreffen. Die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II ist nach der 1:5-Niederlage gegen die SG Nordpfalz auf Wiedergutmachungskurs. Auf dem Neu-Bamberger Hartplatz hat die Mannschaft von Spielertrainer Stephan Klein den TuS Gangloff zu Gast, der mit einem 4:1 gegen den VfL Simmertal II stark ins Jahr 2025 startete. Mit einem Blick auf die Tabelle dürfte der FSV Rehborn im Gastspiel beim FSV Reiffelbach die Nase vorne haben. Doch der FSV zeigte in der Hinrunde, dass er dem Favoriten die Stirn bieten kann, verlor nur knapp mit 1:2. Auch die knappe Niederlage gegen die SG Hochstetten schenkt den Reiffelbachern Hoffnung, erfolgreich zu sein.

Förster setzt auf Derbyfaktor

In der B-Klasse Bad Kreuznach 2 hofft der VfL Sponheim, nach sechs sieglosen Spielen in seiner ersten Restrundenpartie die Wende einzuleiten. Wenn es nach dem Sponheimer Trainer Marc Förster geht, sollen die ersten Punkte am Sonntag um 12.30 Uhr im Rüdesheimer Rosengarten ergattert werden. Dort trifft Försters VfL auf den VfL Rüdesheim II. „Wo kann man denn besser die Wende einleiten, als in einem Derby?“, würde sich der Sponheimer Übungsleiter gerne den Frust der verkorksten Hinrunde von der Seele ballern. „Ich habe in meiner Trainerlaufbahn noch nie so eine Misere erlebt“, sagt Förster und fügt an: „Wir hatten vor der Saison zu viele Abgänge, die wir nicht kompensieren konnten. Wir waren von Beginn an offen wie ein Scheunentor und haben einfach zu viel Tore kassiert. Das Gute in den ersten Saisonspielen war, dass wir durch unsere Standards zumindest immer wieder Tore erzielt haben. Da war es egal, ob wir vier Tore kassiert haben, weil wir fünf geschossen haben. Im Laufe der Hinrunde hat sich aber das Blatt gewendet, und es hat sich ein Abwärtstrend eingeschlichen.“ Der VfL Rüdesheim II war unter seinem neuen Trainer Leandro Gulipa bereits in der Vorwoche erfolgreich. „Neue Besen kehren gut“, kommentiert Förster den Einstand seines Gegenübers und ergänzt: „Ich erwarte einen ähnlich aggressiven Gegner wie im Hinspiel und hoffe darauf, dass wir mit einem positiven Ergebnis die Moral der Mannschaft pushen können, um somit in den kommenden Wochen wieder stetig Punkte einzufahren.“

Im Verfolgerduell gastieren die Kreuznacher Kickers in Gutenberg bei der SG Waldlaubersheim/Gutenberg. Beide Mannschaften befinden sich noch in Schlagdistanz zum zweiten Platz, dürfen sich aber keine Fehler erlauben, um den SV Winterbach II davon ziehen zu lassen. Gleiches gilt auch für den TSV Hargesheim II und die SG Weinsheim II, die in Hargesheim aufeinandertreffen. Bei der TSG Planig II startet der Primus SG Hüffelsheim II in die Restrunde. In der ersten Halbserie behielt die zweite Garde der SG Hüffelsheim eine blütenreine Weste und gab keine Punkte ab. Alle Vorzeichen deuten darauf hin, dass sie ihre Serie auch in Planig fortsetzen. Zum zweiten Mal in Folge trifft der FSV Bretzenheim auf eine Mannschaft aus dem Tabellenkeller. Trotz des deutlichen 6:2-Erfolgs gegen die SG Soonwald II warnte FSV Abteilungsleiter Matthias Münch davor, vermeintlich schwächere Gegner zu unterschätzen. Am Sonntag empfängt der Tabellendritte den Vorletzten, die SG Guldenbachtal II, und kann mit einem Dreier den Druck auf den spielfreien SV Winterbach II erhöhen.

Hennweilerer fordern Spitzenreiter heraus

In der B-Klasse Birkenfeld 1 verpasste die SG Perlbachtal mit der 3:4-Niederlage im Topspiel gegen die SG Rhaunen den Sprung an die Tabellenspitze und ließ den direkten Konkurrenten auf fünf Zähler davonziehen. In der Rolle als Verfolger empfängt der SGP nun den TuS Tiefenstein, während der FC Hennweiler auf dem heimischen Rasen für eine Überraschung gegen den Primus SG Rhaunen sorgen will. Auf einen Ausrutscher des Spitzenduos hofft die SG Bergen/Berschweiler. Die Spielgemeinschaft gastiert beim TuS Breitenthal. Auch die Mannschaften aus dem Tabellenkeller sehnen sich unbedingt nach etwas Zählbarem: Während das Schlusslicht TV Grumbach gegen die SG Kirn/Kirn-Sulzbach II auf den ersten Saisonsieg hofft, nimmt der SV Oberhausen II gegen die Spvgg Hochwald die klare Außenseiterrolle ein.