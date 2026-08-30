SG Waldlaubersheim verliert Förster moniert eine „grauenhafte Vorstellung“ Florian Tuschner 30.08.2026, 22:03 Uhr

i Abgehoben hat der Spieler der Kreuznacher Kickers in der Partie gegen die SG Odenbach. Mit Erfolg: Die Bad Kreuznacher landeten auf dem Kunstrasen einen klaren Heimsieg. Edgar Daudistel

Spielabsagen in der besten Jahreszeit sind bitter. Dieses Mal bekam der FC Bavaria Ebernburg kein Team zusammen und verzichtete auf das Spiel in Planig. Auch der FSV Rehborn blieb punktlos, kassierte allerdings auf dem Rasen seine erste Niederlage.

Das war der Spieltag der Überraschungen in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1. Der FSV Rehborn kassierte vor eigenem Publikum die erste Saisonniederlage. Der siegreiche FC Schmittweiler-Callbach II zeigte dabei einmal mehr seine Derby-Qualitäten, in der Vorwoche hatte der FCS bereits die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II bezwungen.







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