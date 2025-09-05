Schon am sechsten Spieltag ist klar: Die Bad Kreuznacher B-Klassen sind in dieser Saison ausgeglichener besetzt. Das Spitzenspiel in Sponheim könnte derweil einen Fingerzeig für die nächsten Wochen geben.

Einige Spitzenspiele stehen in den Fußball-B-Klassen auf dem Programm. In der B-Klasse Bad Kreuznach 1 ist einer der Höhepunkte das Duell zwischen der SG Spabrücken/Hergenfeld/Schöneberg und dem SV Winterbach II. Beide Mannschaften sind ambitioniert und treffen auf Augenhöhe aufeinander.

Die Gastgeber befinden sich nach drei Unentschieden in Folge jedoch in einer Ergebniskrise. Trainer Sebastian Dilly bringt es auf den Punkt: „Wir haben in den vergangenen drei Spielen sechs Punkte liegen lassen. Die Serie ist nicht gut für uns, da war deutlich mehr drin.“ Die Ladehemmung vor dem Tor macht sich bemerkbar, auch wenn Dilly die starke Defensive lobt: „In vier Spielen nur vier Gegentore, das ist ein sehr guter Wert.“ Das häufige Rotieren in der Startelf sorgt für fehlende Abläufe und Abstimmungsprobleme in der Offensive. Der Trainer bleibt dennoch optimistisch: „Wir haben noch kein Spiel verloren und stehen im Pokal-Viertelfinale. Wir wollen einfach eine gute Runde spielen.“ Gegen die Winterbacher, die nach starker Frühform zuletzt die erste Saisonniederlage gegen die SG Weinsheim II einstecken mussten, erwartet Dilly ein Duell auf Messers Schneide: „Die Mannschaft mit dem größeren Siegeswillen und der besseren Tagesform wird das Spiel für sich entscheiden.“

Rüdesheimer Serie steht im Derby auf dem Prüfstand

Ein Derby wartet derweil in Weinsheim: Die SGW-Zweite empfängt den VfL Rüdesheim II. Beide Mannschaften haben zwölf Punkte auf dem Konto, doch Rüdesheim hat ein Spiel weniger absolviert und alle Begegnungen gewonnen. Damit ist der VfL die einzige Mannschaft, die noch ohne Punktverlust dasteht. Dem Sieger winkt sogar die Tabellenführung, sollte der TuS Roxheim gegen die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II Punkte liegen lassen. Auch das Duell verspricht Spannung: Beide stiegen vergangene Saison aus der A-Klasse ab, die Roxheimer sind aber besser im Unterhaus angekommen. Die SGM holte nur einen Punkt aus den vergangenen zwei Spielen, bleibt aber in Schlagdistanz.

Am Tabellenende kämpft die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II weiter um den ersten Punktgewinn der Saison. Gegner ist die TSG Planig II, die im Aufwind ist und als klarer Favorit in die Partie geht. In Kirn-Sulzbach kommt es zum Duell zwischen der SG Kirn/Kirn-Sulzbach II und dem überraschend starken TuS Waldböckelheim II, der nach drei Siegen in Serie in Richtung oberes Tabellendrittel schielt. Bereits am Samstag steigt das Kerbe-Duell zwischen dem TSV Bockenau II und dem SV Oberhausen II. Während der TSV als Aufsteiger noch punktlos ist, spielte der SVO immerhin zweimal Remis.

„Wir wollen den Sponheimern die ersten Punkte abnehmen und streben drei Zähler an.“

Matthias Münch

In der B-Klasse Bad Kreuznach 2 steht das absolute Spitzenspiel an: Der VfL Sponheim empfängt mit makelloser Bilanz (15 Punkte aus fünf Spielen) den Tabellenzweiten FSV Bretzenheim. Beide Teams haben bislang überzeugt – besonders die starke Frühform der Sponheimer verblüfft. Trainer Marc Förster zeigt sich zufrieden: „Wir haben das Momentum auf unserer Seite. Es macht richtig Spaß, wir wollen so lange wie möglich auf der Erfolgswelle reiten.“ Doch er warnt: „Der FSV bleibt für mich der Favorit.“ Der Gegner reist mit breiter Brust an. Abteilungsleiter Matthias Münch spricht von „hervorragender Trainingsbeteiligung“ und formuliert die Marschroute klar: „Wir wollen den Sponheimern die ersten Punkte abnehmen und streben drei Zähler an.“

Hinter dem Spitzenduo lauern der TSV Langenlonsheim/Laubenheim und die Kreuznacher Kickers. Beide sind mit zehn Zählern punktgleich. Im direkten Duell geht es darum, den Anschluss an die Spitze zu halten. Die Favoritenrolle in Hargesheim ist ebenfalls klar verteilt: Die TSV-Zweite trifft auf Schlusslicht SG Nordpfalz II, das mit 31 Gegentoren die löchrigste Abwehr der Liga stellt. Auch das Spiel zwischen SG Meisenheim/Desloch/Lauschied III und der SG Waldlaubersheim/Gutenberg birgt Brisanz. Die SGM feierte zuletzt den ersten Saisonsieg, während der Kontrahent seit zwei Spielen sieglos ist. Im Kellerduell treffen der FSV Reiffelbach und die SG Rheinhessen aufeinander. Beide warten noch auf den ersten Punkt. Bereits am Samstag steigt das Duell zwischen dem FC Schmittweiler-Callbach II und dem FC Bad Sobernheim II. Beide Mannschaften konnten sich zuletzt stabilisieren, eine Partie mit richtungsweisendem Charakter.

In der B-Klasse Birkenfeld 1 ist Tabellenführer Spvgg Teufelsfels spielfrei, wodurch die Konkurrenz nachziehen kann. Das gilt beispielsweise für die SG Veitsrodt, die auf den TV Grumbach trifft. Beide Teams verloren zuletzt und wollen Wiedergutmachung. Bei der SG Bergen/Berschweiler kommt es zum ungleichen Duell mit der SG Perlbachtal. Während die SGB noch ohne Punkt ist, marschieren die Perlbachtaler mit drei Siegen aus drei Spielen Richtung Tabellenspitze.