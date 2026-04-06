Als Duo mit Michael Randolph
Florian Herzog wird Trainer beim SV Nohen
Florian Herzog wird in der kommenden Saison Spielertrainer des SV Nohen. Er bildet ein Gespann mit Michael Randolph.
Florian Herzog wird in der kommenden Saison Spielertrainer des SV Nohen. Er bildet ein Gespann mit Michael Randolph.
Hähn Joachim. Joachim Hähn

Mit einem ehemaligen Regionalliga- und einem früheren Oberligaakteur als Spielertrainerduo geht der SV Nohen, der momentan stark vom Abstieg in die C-Klasse bedroht ist, in die kommende Saison.

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Dem SV Nohen ist ein echter Coup gelungen. Der aktuelle Vorletzte der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 hat Florian Herzog als Spielertrainer verpflichtet. Herzog, der einst für den FSV Mainz 05 II und den SC Idar-Oberstein bis in die Regionalliga aufgelaufen ist, kommt zur neuen Saison vom SV Mittelreidenbach.

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B-Klasse (Birkenfeld)Sport

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