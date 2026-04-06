Als Duo mit Michael Randolph Florian Herzog wird Trainer beim SV Nohen Sascha Nicolay 06.04.2026, 12:45 Uhr

i Florian Herzog wird in der kommenden Saison Spielertrainer des SV Nohen. Er bildet ein Gespann mit Michael Randolph. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Mit einem ehemaligen Regionalliga- und einem früheren Oberligaakteur als Spielertrainerduo geht der SV Nohen, der momentan stark vom Abstieg in die C-Klasse bedroht ist, in die kommende Saison.

Dem SV Nohen ist ein echter Coup gelungen. Der aktuelle Vorletzte der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 hat Florian Herzog als Spielertrainer verpflichtet. Herzog, der einst für den FSV Mainz 05 II und den SC Idar-Oberstein bis in die Regionalliga aufgelaufen ist, kommt zur neuen Saison vom SV Mittelreidenbach.







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