Mit einigen sehr spannenden Spielen starten auch die beiden B-Klasse-Staffeln im Kreis Birkenfeld. Vor allem beim SV Mittelreidenbach wird es gleich richtig interessant.
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Auch die B-Klasse des Fußballkreises Birkenfeld startet am Sonntag mit beiden Staffeln in die Saison. Platz sechs ist das große Zie, denn die zwölf Teams, die das schaffen, werden in der Spielzeit 2027/2028 in der A-Klasse spielen. Eine kleine Chance hat auch noch der Siebtplatzierte jeder Staffel, der in einer Relegationsrunde auch noch den Sprung nach oben schaffen kann.