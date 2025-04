Das Tor des Gründonnerstags schoss ein Verlierer. Nico Friedrichs Fallrückzieher war das 2:5 des SV Stipshausen in Hennweiler. In der B-Klasse 2 punkteten die Kellerteams, in der A-Klasse der SV Niederwörresbach.

Von der Bezirksliga bis in die C-Klasse ist am Gründonnerstag Fußball gespielt worden. Dabei hat der SV Niederwörresbach in der A-Klasse beim ASV Langweiler/Merzweiler gewonnen. Der ASV muss sich deshalb weiter Sorgen um den Klassenverbleib machen.

Erfolgreich war der Gründonnerstag dagegen für den FC Brücken II, der in der B-Klasse Birkenfeld 2 durch ein 2:0 gegen den FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein II vorläufig ans rettende Ufer gehüpft ist.

Bezirksliga

SG Fürfeld – VfL Simmertal 1:1 (0:0). Tore: 1:0 Mike Wettstein (53.), 1:1 Christoph Alt (64.).

A-Klasse Birkenfeld

ASV Langweiler/Merzweiler – SV Niederwörresbach 2:3 (0:2). Die Gäste hatten zunächst alles im Griff und legten durch Philipp Reichardt (2.), Timon Weiß (19.) und Marcel Jost (70.) ein 3:0 vor. „Hinten raus sind wir aber noch einmal ziemlich unter Druck geraten“, sagte SVN-Coach Stefan Bank. Luca Steinmann (72.) und Fabian Kuhn (82.) schafften den Anschluss. In der siebten Nachspielminute rauschte noch ein ASV-Freistoß auf die Latte.

B-Klasse Birkenfeld 1

FC Hennweiler – SV Stipshausen 5:2 (3:0). Mit einem Doppelpack besorgte Hendrik Leyser eine 2:0-Führung (21., 31.). Den Hattrick des einschussbereiten Spielertrainers verhinderte Christopher Scherer mit einem Eigentor (33.). Stipshausen gab nie auf und verkürzte durch Nico Friedrich (49., 87.) zweimal. Friedrichs zweites Tor zum 2:5 war ein Fallrückzieher. „Ein Tor des Jahres“, meinte Leyser. Arne Göretz (60./85.) hatte da aber schon alles für Hennweiler geregelt.

B-Klasse Birkenfeld 2

Bollenbacher SV II – VfL Weierbach 1:1 (1:0). In einem ausgeglichenen Spiel übernahm der BSV früh die Kontrolle und ging durch Marco Kannengießer in Führung (42.). In der zweiten Halbzeit hatten die Gäste mehr vom Spiel und kamen verdient zum 1:1 durch Stefan Schlosser nach einer Ecke (67.). BSV-Trainer Lars Mildenberger sagte: „Danach hatten beide Mannschaften eine gute Chance zum Sieg, aber das Spiel endete leistungsgerecht 1:1.“ BSV-Akteur Christian Horbach bekam in der 82. Minute eine Zehnminutenstrafe.

TuS Niederbrombach – SG Niederhambach/Schwollen 2:5 (0:1). „In der ersten⁠ ⁠Halbzeit haben wir alle Tugenden für ein Derby vermissen lassen: Wir sind eigentlich nur hinterhergelaufen“, sagte TuS-Trainer Pascal Stauch. Die Gäste gingen durch Julius Hegewald in Führung (35.). In der zweiten Hälfte kam Niederbrombach besser ins Spiel. Nach Toren von SG-Akteur Linus Hahnefeld (53.) sowie Niederbrombachs Tom Funk (58.) und Andrei Caraus (60.) stand es 2:2. Hegewald erzielte durch einen Freistoß durch die TuS-Mauer das 2:3 (62.). Daniel Hoffmann (77.) und Jonas Müller (78.) erhöhten.

FC Brücken II – FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein II 2:0 (1:0). In einem hitzigen Spiel gelang es dem FC Brücken II durch Konter, das Spiel für sich zu entscheiden. Robin Klos (25.) und Dion Jahnke (55.) trafen.

C-Klasse Birkenfeld 1

TuS Hintertiefenbach – SG Rhaunen/Bundenbach II 0:6 (0:3). Tore: 0:1 Tim Weber (13.), 0:2, 0:3 Uwe Axmann (20., 27.), 0:4 Janik Lang (61.), 0:5, 0:6 Edgar Hill (63., 78.).