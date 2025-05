Für den FSV Reiffelbach läuft es in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 nicht rund. Zwar waren die Reiffelbacher nie hoch unterlegen, doch bis auf einen Punkt bei einem 2:2-Unentschieden gegen den TuS Gangloff ging der Aufsteiger im Kalenderjahr 2025 leer aus.

Die Trendwende soll am Samstag um 18 Uhr beim Lokalrivalen FC Schmittweiler-Callbach II eingeleitet werden, bevor es in die finale Phase der Saison geht. „Genau das macht mir Hoffnung. Wir sind in den meisten Spielen nahe dran, Punkte zu holen“, sagt FSV-Trainer Niklas Becker und fügt an: „Uns fehlen zu oft aber einfach der letzte Wille vor dem gegnerischen Tor und die Reife. Zudem leisten wir uns zu viele Fehler. Dazu kommt das Pech, wenn man in der Tabelle unten steht.“ Im Hinspiel hatten beide Mannschaften einiges zu bieten. In einem Zehn-Tore-Spektakel hatte die Zweitvertretung des FCS am Ende mit 7:3 die Nase vorne.

„Es werden mit Sicherheit wieder sehr viele Zuschauer für uns da sein, so wie schon die ganze Saison. An der Stelle möchte ich einfach mal Danke für den Support sagen.“

Niklas Becker

Viele Akteure kennen sich noch aus gemeinsam SG-Zeiten, spielten damals in einem Team. „Im Derby erwarte ich einfach Kampf und Leidenschaft. Dann gucken wir mal, was geht“, erhofft sich Becker etwas Zählbares und ergänzt: „Der FC Schmittweiler verfügt über eine spielerisch starke Mannschaft, die uns mit Sicherheit nicht unterschätzen wird. Trotz der Unterschiede in der Tabelle brauchen wir uns aber nicht zu verstecken.“ Becker baut zudem auf die Unterstützung der eigenen Fans: „Es werden mit Sicherheit wieder sehr viele Zuschauer für uns da sein, so wie schon die ganze Saison. An der Stelle möchte ich einfach mal Danke für den Support sagen. Unsere Fans haben ein sehr gutes Gespür für die aktuelle Situation und werden uns auch im Derby wieder unterstützen, wo es nur geht. Ihnen möchten wir was zurückgeben und die Klasse halten.“ Drei Punkte liegen die Reiffelbacher aktuelle vor dem TuS Waldböckelheim, der den Abstiegsrang belegt.

Die SG Nordpfalz verpasste es im Gipfeltreffen mit dem FC Bavaria Ebernburg, das Meisterrennen noch einmal scharf zu machen. Zwar ist den Nordpfälzern nach dem 0:0 der zweite Platz nicht mehr zu nehmen, doch müssen sie auf einen erneuten Ausrutscher der Bavaren hoffen, um noch einmal aktiv im Titelkampf teilnehmen zu können. Während die SG Nordpfalz gegen den FC Martinstein in Hallgarten vor einer machbaren Aufgabe steht, geht es für den Tabellenführer Bavaria Ebernburg auf die rote Erde des TuS Gangloff. Für die SG Hochstetten/Nußbaum steht ein Gastspiel beim Tabellennachbarn FSV Rehborn auf dem Plan. Die SG möchte sich für das 0:3 im Hinspiel revanchieren. Den dritten Platz zu sichern, steht auf der Tagesordnung der SG Disibodenberg. Derzeit liegt die SG fünf Zähler vor dem FSV Rehborn und geht auf dem Flachsberg gegen den VfL Simmertal II als Favorit ins Rennen. Eine Woche Zeit zum Kräftesammeln hatte die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II, die aufgrund ihrer Personalmisere die zurückliegende Begegnung gegen den TuS Waldböckelheim II verlegt hat. Am Sonntag jagt die SG Fürfeld zusammen mit der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied III über den Platz.

Ich bin guter Dinge, dass wir unsere Hausaufgaben erledigen und hoffe darauf, dass der SV Winterbach im Gegenzug noch einmal Punkte liegen lässt.“

Robin Schmidt.

In der B-Klasse Bad Kreuznach 2 leisten sich der SV Winterbach II und der TSV Hargesheim II ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den zweiten Platz hinter dem bereits feststehenden Meister SG Hüffelsheim II. Das wichtige 2:1 der zweiten Garde des SVW gegen die SG Waldlaubesheim/Gutenberg brachte den Tabellenzweiten nach zuvor zwei Niederlagen wieder in die Spur, um nicht vom formstarken TSV überholt zu werden. Vier Punkte trennen beide Mannschaften, wobei der TSV ein Spiel weniger absolviert hat. Für die Winterbacher geht am Sonntag die Reise zum VfL Sponheim. Beginn ist um 15 Uhr. Zwei Stunden vorher hat die TSV-Zweite die TSG Planig II zu Gast.

„Die Konstanz ist unser großes Plus“, erklärt TSV-Trainer Robin Schmidt, warum seine Mannschaft aus seiner Sicht am Ende das Rennen machen wird. „Wir sind 2025 noch ungeschlagen und haben eine super Entwicklung genommen. Gerade wenn man sich die vergangenen Ergebnisse auch gegen starke Gegner anschaut, dann glaube ich, dass wir uns vor keinem Gegner verstecken müssen. Deswegen bin ich guter Dinge, dass wir unsere Hausaufgaben erledigen, und hoffe darauf, dass der SV Winterbach im Gegenzug noch einmal Punkte liegen lässt“, sagt Schmidt. Nach dem 1:12 gegen die SG Weinsheim II muss der kommende Gegner der Schmidt-Elf erst mal kleine Brötchen backen. „Die Vorzeichen sehen nach einem ganz klaren Spiel aus. Wenn es aber lange 0:0 und der Gegner tief in den eigenen Reihen steht, ist es immer schwer, das erste Tor zu schießen“, erwartet Schmidt keinen Selbstläufer gegen die TSG Planig und fügt an: „Wir wollen unser dominantes Spiel durchziehen, wodurch früher oder später ein Tor für uns fallen wird und das Spiel in unsere Richtung kippt.“

Auf dem Weinsheimer Palmstein empfängt der SG Weinsheim II den VfL Rüdesheim II zum Derby. Bereits im Hinspiel lieferten sich die beiden Kontrahenten beim 3:4 ein packendes Duell. Für die SG Waldlaubersheim/Gutenberg geht es zum FSV Bretzenheim. Mit einem Auswärtssieg können die Waldlaubersheimer in der Tabelle mit dem FSV gleichziehen. Auf dem Papier ist das Duell zwischen den Kreuznacher Kickers und der SG Soonwald II bereits entschieden. Zum Glück wird Fußball aber nicht auf dem Papier gespielt, wodurch die SG Soonwald II im Salinental für eine Überraschung sorgen könnte. Den Anfang des Spieltages machen die SG Rheinhessen und die SG Hüffelsheim II, die bereits am Samstag in Bosenheim aufeinandertreffen.

In der B-Klasse Birkenfeld 1 hat die SG Bergen/Berschweiler das Siegen doch nicht verlernt. Nach fünf sieglosen Partien gab es gegen den TuS Tiefenstein einen Befreiungsschlag. Um das 8:3 zu veredeln, will die SG bei der Spvgg Teufelsfels nachlegen. Durch ein Remis der SG Rhaunen darf die SG Perlbachtal wieder auf die Meisterschaft hoffen. Am Sonntag steht sie selbst vor einer schweren Aufgabe, sie gastiert bei der SpVgg Hochwald. Zudem erwartet der TV Grumbach den TuS Breitenthal.