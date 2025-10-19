Der SV Winterbach II hat im Verfolgerduell in Monzingen nicht nur Punkte für die Tabelle eingefahren, sondern auch Anerkennung: Gästeakteur Marcel Herrmann wies den Schiedsrichter auf eine fehlerhafte Elfmeterentscheidung hin.
Lesezeit 3 Minuten
Die Spitzengruppe der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 zieht sich immer weiter auseinander. Die SG Weinsheim II verteidigte glanzlos die Tabellenführung. Der SV Winterbach II und die SG Spabrücken siegten jeweils mit 4:1 und nehmen die Verfolgung auf, wobei die Winterbacher in Monzingen gleich noch einen Kontrahenten distanzierten.