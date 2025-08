Der erste Spieltag der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 hatte einiges zu bieten. Da wäre zum Beispiel das Fünf-Tore-Debüt von Nick Grimm. Der neue Torjäger der SG Hochstetten/Nußbaum wurde im Nachwuchsleistungszentrum des VfB Stuttgart ausgebildet und galt als großes Talent, ehe ihn eine Verletzung stoppte. Er wechselte anschließend zum Tischtennis und spielt mittlerweile für den TTC Kirn. Dort ist auch Steven Poensgen aktiv, der für die Hochstettener kickt und den Kontakt herstellte. Dass Grimm nichts verlernt hat, zeigte er beim 8:0 gegen die SG Kirn II. Zudem fiel das Aufsteiger-Duell zwischen dem TSV Bockenau II und der SG Spabrücken/Hergenfeld/Schöneberg aus, da ein Spieler der Gäste auf Mallorca vermisst wurde. Doch es gibt Entwarnung, der Spieler wurde mittlerweile gefunden.

SG Hochstetten/Nußbaum – SG Kirn/Kirn-Sulzbach II 8:0 (4:0).45 Minuten reichten, um die Weichen für den ersten Dreier der Gastgeber in der neuen Spielzeit zu stellen. „Es ist schwer, zu dem Spiel etwas zu sagen“, erklärte Cenk Ceylan, der Spielertrainer der SG Hochstetten, und berichtete von einer sehr einseitigen Partie. Er fügte an: „Es ging nur in eine Richtung.“ Yasin Cakir (10.) brachte die Hochstettener Tormaschinerie ins Rollen. Nick Grimm (16.) legte nach, Cakir (39.) und Grimm (45.) erhöhten noch vor dem Pausentee. Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Grimm weiter in bester Torlaune und erzielte einen lupenreinen Hattrick (51., 71., 74.). Den Schlusspunkt setzte Marcel Becking (86.). „Wir hätten durchaus noch höher gewinnen können, wurden mit fortlaufender Spielzeit aber immer nachlässiger. Die Kirner Zweite ist eine junge, unerfahrene Mannschaft, und so ist sie letztlich auch aufgetreten“, bilanzierte der Spielertrainer.

SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II – SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II 6:0 (3:0).Mit jeweils drei Toren pro Hälfte machten die Gastgeber das halbe Dutzend voll. „Das ist schon deprimierend. Wir haben sechs Wochen lang richtig gut geackert in der Vorbereitung und werden dann von einem sehr guten Gegner so überrollt“, war der Fürfelder Spielertrainer Stephan Klein enttäuscht. Florian Buch (21.) eröffnete den Torreigen. Tobias Petre (37.) und Christian Drehkopf (44.) legten nach. „Wir haben zu keinem Zeitpunkt Zugriff bekommen. Die Merxheimer waren uns in allen Belangen überlegen“, berichtete Klein. Noah Engisch (53., 67.) schnürte nach dem Seitenwechsel einen Doppelpack, bevor Spielertrainer Christian Mitchell (77.) den Endstand erzielte. „Das Spiel gilt es jetzt abzuhaken“, sagte Klein.

SV Oberhausen II – VfL Simmertal II 1:2 (1:0). „Wenn man das Spiel neutral betrachtet, wäre ein Unentschieden durchaus gerecht gewesen“, sagte SVO-Co-Trainer Bastian Übel. Er ergänzte: „Die erste Hälfte geht ganz klar an uns. Da haben wir allerdings verpasst, das zweite und dritte Tor nachzulegen.“ Marcel Schwinn (17.) traf zur Pausenführung des SVO. „Den Beginn der zweiten Hälfte haben wir komplett verschlafen. Als wir vom Kopf wieder auf dem Feld waren, hatten die Simmertaler das Spiel bereits gedreht. Danach waren wir zwar wieder besser im Spiel, wurden aber nicht mehr zwingend genug“, berichtete Übel. Max Pullig (48.) und VfL-Spielertrainer Rico Fels (56.) trafen für den Gast. Fels bilanzierte: „Mit dem Dreier haben wir uns für den betriebenen Aufwand belohnt.“

VfL Rüdesheim II – TuS Waldböckelheim II 4:0 (2:0). „Ein sehr solider Auftritt von uns“, lobte VfL-Trainer Leandro Gulipa die Vorgehensweise seiner Mannschaft. Schon nach drei Minuten zappelte der Ball erstmals in den Maschen des TuS-Tores. Rodrigo Cardoso (3.) markierte die Führung. Silas Glockner (23.) legte nach. „Wir haben Waldböckelheim nie wirklich ins Spiel kommen lassen und hatten in fast jeder Aktion die Nase vorne“, berichtet Gulipa. Carlos Aveleira (86.) und Glockner (88.) erhöhten. „Ein fast perfekter Auftritt. Lediglich unsere Torausbeute hätte besser sein können“, zog der Rüdesheimer Trainer Bilanz.