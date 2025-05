In der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 ist vor dem letzten Spieltag völlig offen, wer sich als Drittletzter rettet und wer als Vorletzter ein Entscheidungsspiel um den Klassenverbleib gegen den Vorletzten der Staffel 1, den TuS Tiefenstein, fürchten muss. Der Bollenbacher SV II und der SC Birkenfeld II sind nun punktgleich.

Immerhin steht fest, dass der Vorletzte nicht direkt absteigen kann. Anders sieht das für den Letzten aus. Der FC Brücken II kann die Rote Laterne nicht mehr abgeben und muss auf den Idealfall eines Entscheidungsspiels zwischen den beiden Staffel-Schlusslichtern hoffen.

TuS Hoppstädten II – SC Birkenfeld II 2:4 (1:3). In der ersten Hälfte sicherten drei schöne Treffer von Matti Hobitz (23.), Till Platz (25.) und Tim Vogel (33.) die Birkenfelder Führung. Auch für Hoppstädtener traf ein SCB-Akteur: Sergej Hergerts Eigentor sorgte für das 1:3 der Gastgeber kurz vor der Halbzeit (42.). Nach dem Seitenwechsel wurde Hoppstädten stärker, doch nicht von Dauer. Routinier Christian Jahn stellte in der 75. Minute auf 4:1. Daniel Büchers 2:4 (78.) war laut Hoppstädtens Abteilungsleiter Peter Schmidt dann nur noch „Ergebniskosmetik“.

Bollenbacher SV II – FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein II 1:1 (0:0). Nach einer an Ereignissen armen ersten Hälfte gelang den Gästen durch Kevin Kaufmann die Führung (58.). „Danach stellten wir auf Dreierkette und zusätzlichen Stürmer um und spielten die nächsten 30 Minuten Powerplay in der Hälfte des Gegners“, so BSV-Trainer Lars Mildenberger, der auch sagte: „Leider waren wir insgesamt zu ungefährlich.“ Tim Wagner gelang jedoch immerhin noch der Ausgleich (82.).

SG Niederhambach/Schwollen – SV Weiersbach 1:5 (1:4). Die Gäste aus Weiersbach waren von Beginn an überlegen. Niklas Kunz (24.), Alex Welsch (27.), Andrew Wuebold (42.) und Max Merker (45.) trafen für den SVW in der ersten Halbzeit. Auf Seiten Niederhambachs kam einzig Jonas Müller per Foulelfmeter (39.) zum Torerfolg. Nach Wiederanpfiff gestaltete sich die Partie etwas ausgeglichener. In der 86. Minute verschoss Weiersbachs Samir Rouni einen Foulelfmeter. Drei Minuten später gelang Oliver Chomiak schließlich doch das 5:1.

SV Nohen – SG Unnertal 1:3 (1:2). „Die SG hat verdient gewonnen“, gab Nohens zweite Vorsitzende Joleen Kohlhaas ehrlich zu. Ihre Mannschaft war es jedoch, die zunächst durch Maik Kohlhaas in Führung ging (14.). Danach drehten Pascal Gothieu (26.), Marcel Becker (30.) und Enrico Willrich (50.) das Spiel zugunsten des Meisters. „Wir hatten viele Verletzte und haben dennoch gut gegen die fußballerisch starke SG dagegengehalten“, so Joleen Kohlhaas.

TuS Niederbrombach –SG Berglangenbach/Ruschberg 2:3 (1:1). In einer ausgeglichenen ersten Hälfte trafen für den TuS Pascal Stauch (22.) und auf Seiten Berglangenbachs Sven Tibo (37.). In der 52. Minute schoss Yannik Szasz dann die Gastgeber in Führung. Lange schien es so, als würde es beim 2:1 für den TuS bleiben. „In der 90. Minute sah der Schiedsrichter dann ein Foulspiel in unserem Strafraum. Sogar der Gegner war überrascht vom Elfmeterpfiff“, sagte Niederbrombachs Trainer Stauch. Niclas Bier verwandelte zum Ausgleich. Stauch sagte: „Wir haben dann nochmal alles nach vorne geworfen und uns dann einen ärgerlichen Konter gefangen.“ Nach einem missglückten Klärungsversuch von TuS-Keeper Daniel Schimanski traf Oliver Kunz zum entscheidenden 2:3 (90. +5). „Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen. Es ist eine ärgerliche Niederlage“, fand Stauch.

TuS Leisel – FC Brücken II 9:0 (6:0). Schon nach elf Minuten führte Leisel durch Tore von Fabian Weigelt (6.), Fineas Allnoch (10.) und Janne Kischnick (11.) deutlich. „Nach den drei schnellen Toren hatten wir das Spiel unter Kontrolle und Brücken konnte dem nichts entgegensetzen“, sagte Leisels Abteilungsleiter Daniel Brenner. Die weiteren Tore für den TuS schossen Allnoch (25., 34, 87.), Weigelt (26.), Till Gross (66.) und Karim Ali (70.).