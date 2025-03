Unter dem Radar an die Tabellenspitze der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 ist die SG Unnertal geflogen. Doch seitdem der TuS Leisel am Mittwoch nicht zum Nachholspiel in Berschweiler antreten konnte und die Zähler daher kampflos an die SG Unnertal gegangen sind, ist die Mannschaft um Spielertrainer Enrico Willrich faktisch Tabellenführer. Und das, ohne bisher selbst im neuen Jahr ein Pflichtspiel bestritten zu haben.

Am Samstag gilt es damit für die Unnertaler zum ersten Mal, die Spitzenposition zu verteidigen. Die Aufgabe ist recht knifflig, denn der neue Primus muss gleich in einem Top-Spiel auf der „Schmittwiese“ bei der zweiten Mannschaft des TuS Hoppstädten, dem Dritten des Klassements, ran. Anstoß ist um 14 Uhr.

„Meine Jungs und ich können es kaum noch abwarten. Alle Mann brennen“

Enrico Willrich

Die Hoppstädtener haben nur drei Punkte weniger als die SG Unnertal, allerdings hat der Spitzenreiter ein weiteres Spiel in der Hinterhand. Enrico Willrich erkennt die Stärke des Gegners an, sagt: „Das wird voraussichtlich schwer, weil Hoppstädten auch erst 20 Gegentore hat.“ Doch der Coach gibt sich sehr selbstbewusst und stellt klar: „Die Hoppstädtener Qualitäten verunsichern uns keineswegs. Meine Jungs und ich können es kaum noch abwarten. Alle Mann brennen.“

Es steht außer Frage, dass bei der SG Unnertal gerade Euphorie herrscht. Wegen der bisher starken Saison (von 13 Spielen ging bislang nur eines verloren), aber auch wegen Winterzugängen, die die Mannschaft weiter verbessert haben. Jannick Gutendorf kam von der SG Grügelborn/Oberkirchen zurück und soll wie Aaron Petry vom Samstag-Gegner Hoppstädten das Mittelfeld verstärken. In der Abwehr dürfte Christopher Clever vom VfR Baumholder II für größere Stabilität sorgen. „Durch diese Zugänge sind wir viel kompakter geworden“, erklärt Coach Willrich, der übrigens seinen Trainervertrag um eine weitere Saison verlängert hat.

Die e inzige Unnertaler Niederlage setzte es gegen den VfL Weierbach

Es ist also kein Wunder, dass Willrich guter Dinge für die Partie am Samstag ist. „Bis auf Janik Raub, der am Meniskus operiert wird, haben wir auch alle Mann an Bord“, verrät der Coach, der zudem froh ist, selbst fit zu sein. Die Unnertaler Marschroute für die Partie in Hoppstädten ergibt sich aus ihrem Selbstvertrauen. „Wir schauen auf uns, nicht auf den Gegner. Wir gehen voll auf Sieg“, kündigt Willrich an.

Geleitet wird die Partie in Hoppstädten übrigens von Schiedsrichter Niklas Tollens vom SV Göttschied. Das ist für die SG Unnertal insofern ein schlechtes Omen, weil Tollens, der übrigens ein vielversprechendes Talent an der Pfeife ist, auch Referee bei der bisher einzigen Niederlage der Unnertaler war. An Tollens lag das 3:5 gegen den VfL Weierbach allerdings am wenigstens. Eher daran, dass die SGU defensiv nicht sonderlich sattelfest auftrat und ein Viertel ihrer bisherigen Gegentore in diesem einen Spiel einsteckte.

Weierbachs Coach Oliver Kost hat noch leise Hoffnung

Für den VfL Weierbach war das damals der dritte Dreier in Folge, und es schien so, als würde die Mannschaft von Trainer Oliver Kost ihren verpatzten Saisonauftakt mit drei Niederlagen korrigieren und doch oben angreifen können. Doch die Weierbacher blieben nicht konstant genug. Vor allem die drei Partien vor der Winterpause, in denen nur ein Punkt zusammenkam, waren in ihrer Gesamtheit ein Rückschlag. „Wir haben da den Anschluss nach oben etwas verloren“, sagt Kost.

Nach dem mühevollen 2:1-Sieg am vergangenen Sonntag gegen den FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein II kämpft der VfL aber wieder um diesen Anschluss nach oben. „Es ist schon noch eine leise Hoffnung da, aber wir müssen eigentlich jetzt schon alles gewinnen und dann noch darauf hoffen, dass Unnertal und der SV Weiersbach ein paarmal patzen“, erklärt Kost.

Revanche für die Hinspielniederlage in Leisel?

Der erfahrene Coach glaubt dabei nicht, dass die SG Unnertal sich die Meisterschaft noch nehmen lässt, und er rechnet auch vor, wie schwierig es für sein Team wird, den SV Weiersbach, der derzeit Zweiter ist, noch einzuholen: „Wenn man davon ausgeht, dass der SV Weiersbach sein Nachholspiel gewinnt, dann hat er elf Punkte mehr auf dem Konto als wir. Der SVW müsste also viermal verlieren und wir dürfen uns im Grunde keinen Patzer mehr leisten“, erläutert Kost.

Schon am Sonntag (15 Uhr) hängen die Trauben ziemlich hoch für die Weierbacher. Kost und sein Team gastieren beim TuS Leisel, der – unabhängig davon, dass ihn Personalnot am Mittwoch zur Absage des Spiels bei der SG Unnertal zwang – eine starke Saison als Aufsteiger spielt und auch das Hinspiel in Weierbach 3:2 gewann. Kurios: Wie damals Anfang September wird auch am Sonntag der erfahrene Sudarshan Kumar vom TV Hettenrodt das Duell leiten.

Philipp Schüler fehlt beim VfL Weierbach

„Klar, wir müssen ein Augenmerk auf Fineas Allnoch legen“, warnt Kost vor dem Super-Angreifer des TuS Leisel, der in der kommenden Saison beim VfR Baumholder spielen wird. Das wird umso schwieriger, weil wohl Philipp Schüler ausfallen wird. „Ohne unseren stärksten Abwehrspieler gegen den stärksten Stürmer der Klasse zu spielen, ist natürlich ein Handicap“, sagt Kost, der mit Platz sieben nicht zufrieden ist. „Wir stehen unter Wert da“, findet er. Noch linsen die Weierbacher ganz vorsichtig in Richtung vordere Tabellenplätze, doch Kost stellt klar: „Wenn wir irgendwie wirklich noch oben angreifen wollen, dann müssen wir ab jetzt jedes Spiel gewinnen.“ Also auch das am Sonntag in Leisel.

Außerdem spielen am Sonntag: Bollenbacher SV II – SV Weiersbach (13 Uhr, in Mittelbollenbach), FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein II – SG Berglangenbach/Ruschberg (13 Uhr, Volkesberg), SGH Rinzenberg – SC Birkenfeld II (15 Uhr).