Emotionales Zehn-Tore-Spektakel in Niederhambach

Timo „Kiki“ Conradt schoss im Spitzenspiel beim ungeschlagenen Tabellenführer SG Niederhambach/Schwollen drei Tore für seine SG Idar-Oberstein. Und doch reichte es nicht zum Punktgewinn.
Die SG Niederhambach/Schwollen hat auch ihre 14. Partie in der Fußball-B-Klasse BIR 2 gewonnen. Doch so schwer, wie die SG Idar-Oberstein hat es dem Tabellenführer wohl noch kein Team gemacht. Letztlich reichte der SGIO aber auch ein Dreierpack von Altmeister „Kiki“ Conradt nicht, um einen Punkt zu entführen.