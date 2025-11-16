SG Idar-Oberstein hält mit Emotionales Zehn-Tore-Spektakel in Niederhambach Verena Müller-Baltes 16.11.2025, 20:30 Uhr

i Schiedsrichter Mario Bronner Leisel Kapitän Jonas Elias Gross Stefan Ding

Timo „Kiki“ Conradt schoss im Spitzenspiel beim ungeschlagenen Tabellenführer SG Niederhambach/Schwollen drei Tore für seine SG Idar-Oberstein. Und doch reichte es nicht zum Punktgewinn.

Die SG Niederhambach/Schwollen hat auch ihre 14. Partie in der Fußball-B-Klasse BIR 2 gewonnen. Doch so schwer, wie die SG Idar-Oberstein hat es dem Tabellenführer wohl noch kein Team gemacht. Letztlich reichte der SGIO aber auch ein Dreierpack von Altmeister „Kiki“ Conradt nicht, um einen Punkt zu entführen.







Artikel teilen

Artikel teilen