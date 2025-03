Eine schöne Überraschung erlebte unlängst bei der Sitzung der Schiedsrichter des Fußballkreises Birkenfeld Emil Barth aus Mittelbollenbach. Der Vizepräsident des Südwestdeutschen Fußballverbandes, Axel Rolland, zeichnete ihn für seine Arbeit als Referee aus. Rolland überreichte Barth in seiner Funktion als Ehrenamtsbeauftragter des Fußballkreises die DFB-Urkunde und die DFB-Ehrenamtsuhr.

Die Sonderehrung „Uhr mit Urkunde“ ist eine der höchsten Ehrungen des Deutschen Fußballbundes und seiner Landesverbände. Der DFB sieht daneben nur noch die DFB-Verdienstnadel als Ehrung für Nicht-DFB-Mitarbeiter vor. Die DFB-Sonderehrung wird für herausragende ehrenamtliche Tätigkeit im Fußballverein verliehen.

Immer mit einem Lächeln zu den Plätzen

Emil Barth gehört zu den zuverlässigsten Schiedsrichtern im Kreis Birkenfeld. Der Mann vom Bollenbacher SV ist überall gerne gesehen und einer jener Unparteiischen, denen man die Freude an ihrer Tätigkeit ansieht. Zu den Plätzen kommt der Mann, der seit vielen Jahren für den Bollenbacher SV pfeift, immer mit einem Lächeln und guter Laune.

Emil Barth jagte früher selbst dem runden Leder hinterher, ehe er Schiedsrichter wurde. Im Oktober 1989 nach Beendigung seiner eigenen Fußballerlaufbahn legte er die Schiedsrichterprüfung ab. Vor 14 Jahren wurde er mit der Schiedsrichterehrennadel in Gold ausgezeichnet.

Emil Barth hat in nunmehr 36 Jahren an der Pfeife Spiele bis zur Bezirksliga und in der Jugend sowie im Frauenbereich bis zur Verbandsliga geleitet. Heute ist er noch bis zur B-Klasse unterwegs. Der Mann vom Bollenbacher SV hat sich in all den Jahren einen Ruf als sehr zuverlässiger Kollege erworben, der den jeweiligen Ansetzern wenig Arbeit verursacht. Es steht außer Frage, dass Emil Barth die Auszeichnung mit der DFB-Ehrenamtsuhr, die vom Lehrwart des Fußballkreises Birkenfeld, Patrick Nikodemus vom SV Weiersbach, begleitet wurde, absolut verdient hat.