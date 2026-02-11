Faires Verhalten ist und wird ausgezeichnet: Marcel Herrmann vom SV Winterbach wurde zum Monatssieger des Wettbewerbs „Fair ist mehr“ bestimmt.
Der Monatssieger Oktober der Fair-Play-Aktion „Fair ist mehr“ kommt aus dem Kreis Bad Kreuznach. Marcel Herrmann vom SV Winterbach wurde im Rahmen des Jugendfußballturniers des SVW in Bockenau vom Kreisehrenamts-Beauftragten Werner Ehle ausgezeichnet und erhielt einen großen Applaus aller Kicker und Zuschauer für sein vorbildliches Verhalten.