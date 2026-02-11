Marcel Herrmann ausgezeichnet
Elfmeterpfiff fühlt sich falsch an
Fair geht vor: Kreisehrenamts-Beauftragter Werner Ehle (von rechts) zeichnete den Monatssieger Marcel Herrmann vom SV Winterbach aus. SVW-Vorsitzender Michael Höft gratuliert.
Klaus Castor

Faires Verhalten ist und wird ausgezeichnet: Marcel Herrmann vom SV Winterbach wurde zum Monatssieger des Wettbewerbs „Fair ist mehr“ bestimmt.

Der Monatssieger Oktober der Fair-Play-Aktion „Fair ist mehr“ kommt aus dem Kreis Bad Kreuznach. Marcel Herrmann vom SV Winterbach wurde im Rahmen des Jugendfußballturniers des SVW in Bockenau vom Kreisehrenamts-Beauftragten Werner Ehle ausgezeichnet und erhielt einen großen Applaus aller Kicker und Zuschauer für sein vorbildliches Verhalten.

