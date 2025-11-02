Hürde in Roxheim übersprungen Eiskalt: Steven Thiel ebnet den Weinsheimern den Weg Florian Unckrich 02.11.2025, 21:09 Uhr

Symbolbild

Das war ein Meilenstein für die SG Weinsheim II in der B-Klasse Bad Kreuznach 1: Auch in Roxheim nahm das Team drei Punkte mit und strebt mit großen Schritten der Meisterschaft entgegen.

Die hohe Hürde in Roxheim übersprungen – und nun sieben Punkte Vorsprung: Die SG Weinsheim II hat sich zum Maß aller Dinge in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 entwickelt. Spannung nimmt der Kampf um Platz zwei auf, drei Aspiranten siegten. SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II – TuS Waldböckelheim II 5:1 (1:0).







