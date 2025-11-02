Hürde in Roxheim übersprungen
Eiskalt: Steven Thiel ebnet den Weinsheimern den Weg
Symbolbild
Adobe Stock/Dr. N.Lange

Das war ein Meilenstein für die SG Weinsheim II in der B-Klasse Bad Kreuznach 1: Auch in Roxheim nahm das Team drei Punkte mit und strebt mit großen Schritten der Meisterschaft entgegen.

Lesezeit 2 Minuten
Die hohe Hürde in Roxheim übersprungen – und nun sieben Punkte Vorsprung: Die SG Weinsheim II hat sich zum Maß aller Dinge in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 entwickelt. Spannung nimmt der Kampf um Platz zwei auf, drei Aspiranten siegten.SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II – TuS Waldböckelheim II 5:1 (1:0).

Ressort und Schlagwörter

B-Klasse (Bad Kreuznach)Sport

Top-News aus dem Sport