Das war ein Meilenstein für die SG Weinsheim II in der B-Klasse Bad Kreuznach 1: Auch in Roxheim nahm das Team drei Punkte mit und strebt mit großen Schritten der Meisterschaft entgegen.
Die hohe Hürde in Roxheim übersprungen – und nun sieben Punkte Vorsprung: Die SG Weinsheim II hat sich zum Maß aller Dinge in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 entwickelt. Spannung nimmt der Kampf um Platz zwei auf, drei Aspiranten siegten.SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II – TuS Waldböckelheim II 5:1 (1:0).