Beim FC Achtelsbach ist der Knoten geplatzt. Der erste Dreier ist unter Dach und Fach in der B-Klasse Birkenfeld 2. Derweil erlebte ein Oberbrombacher Akteur einen bitteren Tag. Sein Doppelschlag ging nach hinten los.
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In der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 hat der FC Achtelsbach das Kellerduell mit der SG Niederhambach/Schwollen II gewonnen und damit seinen ersten Dreier geholt. Derweil pirscht sich der SV Heimbach nach vorne. Der A-Klasse-Absteiger bezwang die SGH Rinzenberg und rangiert immerhin schon auf Platz vier.