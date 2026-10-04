FC Achtelsbach feiert Dreier Ein Oberbrombacher mit zwei Eigentoren in zwei Minuten Sascha Nicolay 04.10.2026, 21:26 Uhr

i Sebastian Schöpfer (links, in gelb) brachte den TuS Hoppstädten II gegen den TV Hettenrodt 1:0 in Führung. Am Ende stand ein 5:1-Erfolg. Stefan Ding

Beim FC Achtelsbach ist der Knoten geplatzt. Der erste Dreier ist unter Dach und Fach in der B-Klasse Birkenfeld 2. Derweil erlebte ein Oberbrombacher Akteur einen bitteren Tag. Sein Doppelschlag ging nach hinten los.

In der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 hat der FC Achtelsbach das Kellerduell mit der SG Niederhambach/Schwollen II gewonnen und damit seinen ersten Dreier geholt. Derweil pirscht sich der SV Heimbach nach vorne. Der A-Klasse-Absteiger bezwang die SGH Rinzenberg und rangiert immerhin schon auf Platz vier.







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