Spvgg Teufelsfels neuer Erster Eduard Meisner rettet TuS Breitenthal spät einen Punkt Malin Franke 05.10.2025, 20:20 Uhr

i Der Teufelsfelser Spielertrainer Jan Diener (in rot) spielt Katz und Maus mit dem SV Göttschied, dessen Torwart Fabian Becker trotz der 0:4-Niederlage eine großartige Leistung bot. Hähn Joachim. Joachim Hähn

In der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1 fielen die beiden Tore in Veitsrodt in der ersten Minute und der allerletzten Sekunde. Gast TuS Breitenthal hielt so Punktgleichheit zum neuen Spitzenreiter Spvgg Teufelsfels.

Die Spvgg Teufelsfels hat die Tabellenführung in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1 durch einen klaren Sieg beim SV Göttschied übernommen. Dass die Spvgg nur wegen der am Ende der Saison irrelevanten besseren Tordifferenz vorne liegt, lag an Eduard Meisner, der dem bisherigen Tabellenführer TuS Breitenthal in allerletzter Sekunde in Veitsrodt noch einen Punkt rettete.







