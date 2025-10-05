In der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1 fielen die beiden Tore in Veitsrodt in der ersten Minute und der allerletzten Sekunde. Gast TuS Breitenthal hielt so Punktgleichheit zum neuen Spitzenreiter Spvgg Teufelsfels.
Die Spvgg Teufelsfels hat die Tabellenführung in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1 durch einen klaren Sieg beim SV Göttschied übernommen. Dass die Spvgg nur wegen der am Ende der Saison irrelevanten besseren Tordifferenz vorne liegt, lag an Eduard Meisner, der dem bisherigen Tabellenführer TuS Breitenthal in allerletzter Sekunde in Veitsrodt noch einen Punkt rettete.