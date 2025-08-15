Für den Vorsitzenden des TuS Breitenthal, Thomas Lohr, ist der Auftritt seiner Mannschaft in Allenbach eine Standortbestimmung. Die Einschätzung dürfte passen, denn Steffen Weyand, der Spielertrainer der Spvgg Hochwald hat den ersten Sieg im Blick.

In Allenbach ist Sportfest, und im Mittelpunkt steht das Punktspiel der ersten Mannschaft der heimischen Spvgg Hochwald in der B-Klasse Birkenfeld 1. Um 16 Uhr ist Anpfiff, und die Überraschungsmannschaft der ersten beiden Spieltage ist Gast. Der TuS Breitenthal gibt seine Visitenkarte ab und schlägt als Tabellenführer mit sechs Punkten aus zwei Spielen in Allenbach auf.

Für den neuen Spielertrainer der Spvgg Hochwald kommt die Breitenthaler Stärke freilich nicht völlig aus dem heiteren Himmel. Steffen Weyand, der nach drei Jahren bei der Spvgg Wildenburg zur Spvgg Hochwald zurückgekehrt ist, sagt: „Die Breitenthaler haben sich stabilisiert und schicken nun ein Team aufs Feld, dem ich zutraue, vorne mitzuspielen.“

Breitenthaler Sieg bei der Spvgg Teufelsfels war ein Ausrufezeichen

Zumindest das obere Drittel der Tabelle war von Anfang auch das selbst gesteckte Ziel der Breitenthaler. Thomas Lohr, der Vorsitzende, bestätigt einen Teil der Einschätzung Weyands und erklärt: „Wir haben in der vergangenen Saison recht stabil gespielt. Jetzt wollen wir den nächsten Schritt machen.“ Einmal mehr herausragende Arbeit leistet dabei Spielertrainer Eduard Meisner. Das er nach wie vor in ausgezeichneter Form ist, bewies er mit drei schönen Toren beim 5:1 zuletzt gegen Grumbach, doch vor allem seine Trainertätigkeit trägt Früchte. „Im vergangenen Jahr hat er sehr viel an den Basisdingen gefeilt. Darauf kann er jetzt aufbauen“, verrät Lohr.

Gestartet ist der TuS Breitenthal jedenfalls perfekt. Mit dem 2:1-Auswärtssieg bei der Spvgg Teufelsfels, die sehr ernsthaft um den Aufstieg mitspielen möchte, setzte der TuS gleich am ersten Spieltag ein Ausrufezeichen. Wobei Lohr ehrlich genug ist, um einzugestehen, dass es „eine enge Kiste“ gewesen sei. „Es war ein dreckiger Sieg, aber solche Partien muss man auch mal gewinnen“, erklärt der Vorsitzende. Die Partie bei der Spvgg Hochwald in Allenbach sieht Lohr als „Standortbestimmung“ an. Er ist sich sicher: „Die Spvgg will bei ihrem eigenen Sportfest bestimmt eine gute Leistung zeigen, zumal sie auch zu den Kandidaten für ganz vorne zählt.“

„Wir wollen das Kameradschaftsgefüge stärken, aber wir sind keine Thekenmannschaft“

Steffen Weyand, Spielertrainer Spvgg Hochwald

Weyand ist seine neue Aufgabe mit klarem Plan angegangen. „Nach der Unruhe im vergangenen Jahr steht erst einmal im Vordergrund, das Kameradschaftsgefüge zu stärken und Spaß zu vermitteln.“ Doch der neue Coach, der die Aufgabe mit Linientrainer Mario Herber ausfüllt, will nicht falsch verstanden werden: „Wir sind keine Thekenmannschaft, haben schon Ambitionen und wollen im vorderen Bereich der Tabelle mitspielen.“ Mit dem 4:4-Start in einem wilden Spiel bei der SG Tiefenstein/Veitsrodt konnte Weyand gut leben. „Für uns war das ein glücklicher Punkt, weil uns die Veitsrodter nach ihrer 2:0-Führung am Leben gelassen haben“, sagt der Coach.

Sein Team revanchierte sich später, nutzte nach einem tollen Wendemanöver eine 4:2-Führung nicht zum Sieg. Für Weyand passte das aber. Jetzt beim eigenen Sportfest peilen er und seine Mannschaft aber den ersten Sieg der Saison an.

Knallerspiel beim SV Göttschied, Derby in Kirchenbollenbach

Fünf weitere Partien stehen am Sonntag in der B-Klasse Birkenfeld 1 auf dem Programm. Der Knaller steigt in Göttschied. Dort stellt sich der FC Hennweiler vor, dem viele den ganz großen Wurf zutrauen. Doch nach der äußerst unbefriedigenden vergangenen Runde ist der SV Göttschied blendend gestartet. Zu Hause gab es ein glattes 6:0 gegen die SG Bergen/Berschweiler. Daran will das Team von Marco Barletta am Sonntag (15 Uhr) natürlich anknüpfen.

Klasse aus dem Startloch gekommen ist auch der SV Stipshausen. Erstes Punktspiel gewonnen, im Pokal im Derby gegen den TuS Breitenthal weitergekommen. So kann es aus SVS-Sicht am Sonntag (15 Uhr) bei der Spvgg Teufelsfels weitergehen. Zeitgleich peilt die SG Bergen im Kellerduell beim TV Grumbach ihren ersten Sieg an. Derbyzeit ist am Sonntag um 13 Uh in Kirchenbollenbach. Der BSV II empfängt den VfL Weierbach. Ebenfalls um 13 Uhr hat es der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein II auf dem Volkesberg mit der SG Veitsrodt/Tiefenstein zu tun. Für deren Coach Carsten Beicht ist es die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte.