Beide Mannschaften haben bisher alle ihre Spiele gewonnen – und so wird die Partie des VfL Weierbach gegen die Spvgg Teufelsfels zum Duell der Giganten. Natürlich gibt es Punkte die für die eine oder die andere Seite als Sieger sprechen.
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In der Fußball-B-Klasse Birkenfeld stehen am Wochenende wieder eine ganze Reihe von spannenden Spielen auf dem Programm, doch das Highlight findet sicher beim VfL Weierbach statt. Nichts geht über die Partie, die sich der VfL und die Spvgg Teufelsfels am Sonntag, 15 Uhr, in Staffel 1 liefern werden.