Spvgg Teufelsfels gastiert Duell der Giganten steigt beim VfL Weierbach Sascha Nicolay 25.09.2026, 14:19 Uhr

i Wenn Daniel Will (Nummer 7) frei vor dem Gehäuse zum Absschluss kommt, dann bereiten sich beim VfL Weierbach alle auf den Torjubel vor. Am Sonntag stellen sich Will und der VfL der Spvgg Teufelsfels im Spitzenspiel. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Beide Mannschaften haben bisher alle ihre Spiele gewonnen – und so wird die Partie des VfL Weierbach gegen die Spvgg Teufelsfels zum Duell der Giganten. Natürlich gibt es Punkte die für die eine oder die andere Seite als Sieger sprechen.

In der Fußball-B-Klasse Birkenfeld stehen am Wochenende wieder eine ganze Reihe von spannenden Spielen auf dem Programm, doch das Highlight findet sicher beim VfL Weierbach statt. Nichts geht über die Partie, die sich der VfL und die Spvgg Teufelsfels am Sonntag, 15 Uhr, in Staffel 1 liefern werden.







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