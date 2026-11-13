Die SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt möchte die Spitze der B-Klasse Birkenfeld 1 erobern. Mit einer starken Defensive geht sie in das Duell mit Schlusslicht Bollenbacher SV II.
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Lange war der VfL Weierbach Tabellenführer in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1, dann übernahm der TuS Kirschweiler zum Hinrundenausklang die Spitze und setzte sich die Herbstmeister-Krone auf. Am Sonntag könnte aber schon wieder eine andere Mannschaft den Tabellen-Thron besteigen: Die SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt braucht in Mittelbollenbach beim Bollenbacher SV II einen Sieg, um neuer Spitzenreiter zu werden.