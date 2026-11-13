Trainer Heckmann erklärt Drei Punkte, warum die SGIO die Spitze übernehmen kann Sascha Nicolay 13.11.2026, 13:42 Uhr

i Die SG Idar-Oberstein (hellblaue Trikots) startet einen Angriff auf die Tabellenspitze. Mit einem Dreier am Sonntag grüßt sie von oben und stößt den spielfreien TuS Kirschweiler vom Thron. Stefan Ding

Die SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt möchte die Spitze der B-Klasse Birkenfeld 1 erobern. Mit einer starken Defensive geht sie in das Duell mit Schlusslicht Bollenbacher SV II.

Lange war der VfL Weierbach Tabellenführer in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1, dann übernahm der TuS Kirschweiler zum Hinrundenausklang die Spitze und setzte sich die Herbstmeister-Krone auf. Am Sonntag könnte aber schon wieder eine andere Mannschaft den Tabellen-Thron besteigen: Die SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt braucht in Mittelbollenbach beim Bollenbacher SV II einen Sieg, um neuer Spitzenreiter zu werden.







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