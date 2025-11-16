FSV Blau-Weiß II jubelt Dominik Grill schießt das Schlusslicht zu erstem Dreier 16.11.2025, 19:25 Uhr

i Der TuS Breitenthal (blaue Trikots) stemmte sich mit Macht gegen die Heimniederlage gegen Spitzenreiter Spvgg Teufelsfels. Vergeblich. Die Teufelsfelser gewannen 3:0. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Aus dem Vierkampf an der Spitze ist wohl ein Dreikampf geworden. Der TuS Breitenthal musste nach seiner Heimniederlage gegen Teufelsfels etwas abreißen lassen. Vorne kämpfen Teufelsfels und Perlbachtal um die Tabellenführung. Göttschied lauert.

In der B-Klasse Birkenfeld 2 haben der TuS Breitenthal und der SV Göttschied die Plätze getauscht. Die Göttschieder sind jetzt Dritter, nachdem sie sich in Bergen durch einen späten Treffer von Linus Stephan durchsetzten. Breitenthal lieferte zu Hause gegen Tabellenführer Teufelsfels eine gute Leistung ab, doch der Gäste-Spielertrainer Jan Diener zeigte sich einmal mehr treffsicher und schnürte einen Dreierpack.







