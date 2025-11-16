Dominik Grill schießt das Schlusslicht zu erstem Dreier

Aus dem Vierkampf an der Spitze ist wohl ein Dreikampf geworden. Der TuS Breitenthal musste nach seiner Heimniederlage gegen Teufelsfels etwas abreißen lassen. Vorne kämpfen Teufelsfels und Perlbachtal um die Tabellenführung. Göttschied lauert.
Lesezeit 3 Minuten
In der B-Klasse Birkenfeld 2 haben der TuS Breitenthal und der SV Göttschied die Plätze getauscht. Die Göttschieder sind jetzt Dritter, nachdem sie sich in Bergen durch einen späten Treffer von Linus Stephan durchsetzten. Breitenthal lieferte zu Hause gegen Tabellenführer Teufelsfels eine gute Leistung ab, doch der Gäste-Spielertrainer Jan Diener zeigte sich einmal mehr treffsicher und schnürte einen Dreierpack.