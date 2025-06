Ein ansehnliches erstes Aufstiegsspiel zur B-Klasse lieferten sich die SG Rhaunen/Bundenbach II und der TuS Rötsweiler-Nockenthal. Die Gäste können nun am Mittwoch im Rückspiel den Sprung in die B-Klasse schaffen.

Ein attraktives und spannendes Aufstiegsspiel zur B-Klasse Birkenfeld sahen die etwa 150 Zuschauer auf dem Sportgelände in Bundenbach. Die gastgebende SG Rhaunen/Bundenbach II hatte bei diesem Hinspiel gegen den TuS Rötsweiler-Nockenthal letztendlich mit 1:2 knapp das Nachsehen und geht nun mit dieser Hypothek ins Rückspiel am kommenden Mittwoch in Rötsweiler. Sehr fair von den Gastgebern war, dass sie mit der tatsächlichen zweiten Mannschaft antraten und darauf verzichteten, mit Spielern der ersten Mannschaft zu verstärken. Da sich so beide Teams insgesamt auf Augenhöhe begegneten, ist auch noch völlig offen, wer sich letztendlich durchsetzen wird.

„Die Niederlage war unnötig“, kommentierte SG-Trainer Artur Wirt nach der Partie und präzisierte dann seine Aussage. Er sagte: „Ich denke, dass nach einer etwas zerfahrenen Anfangsphase mit viel Nervosität beide Mannschaften gut gespielt haben. Wir haben dann etwas zu unkonzentriert verteidigt und sind dadurch 0:2 in Rückstand geraten. In den letzten 25 Minuten haben wir den TuS aber ganz schön eingeschnürt und hätten uns den Ausgleich verdient gehabt.“

i Rhaunens Torwart Oliver Bastian hatte zweimal das Nachsehen. Stefan Ding

Diese Meinung ist durchaus nachvollziehbar. Beide Teams versuchten, von Beginn an hinten heraus Fußball zu spielen, das Spiel zu verlagern und durch Kombinationen mit wenigen langen Bällen zu Chancen zu kommen. Hierbei hatte Rötsweiler etwas mehr vom Spiel, die Gastgeber aber durch Uwe Axmann die erste gute Chance. Der Außenverteidiger verfehlte mit einem Linksschuss aus zwölf Metern die lange Torecke knapp (24.). Ansonsten ließ die Gästeabwehr, um einen der stärksten Spieler auf dem Feld, Spielertrainer und Innenverteidiger Patrick Michel, nichts zu.

Selbst wurden die Rötsweilerer immer wieder über Michels Trainerkollegen Tobias Schaar, der einige gute Aktionen über die linke Seite initiierte, und den schnellen Adrian Alt in der Sturmspitze gefährlich. Das TuS-Führungstor fiel dann allerdings nach einem zumindest kleinen Patzer des ansonsten starken SG-Keepers Oliver Bastian. Schaar hatte aus etwa 18 Metern halblinke Position abgezogen und der scharfe, aufsetzende Ball wurde von Bastian nach vorne abgewehrt. Michel lauerte auf diesen Moment und schob unbedrängt zur Führung ein (26.). Bastian erklärte: „Der Ball war hart und scharf geschossen. Normal muss ich den zur Seite abwehren, aber er ist noch dazu etwas versprungen und ich habe ihn nicht richtig erwischt.“

Rötsweiler verliert nach zahlreichen Wechseln die Ordnung

In der Folge kontrollierte der TuS die Partie und ging folgerichtig mit 2:0 in Führung. Kapitän und Spielmacher Jonas Schmidt setzte einen sehenswerten 20-Meter-Schuss flach und unhaltbar ins linke Eck (59.). Davor und auch danach verhinderte Bastian mehrfach mit guten Paraden, darunter ein gefährlicher Schaar-Freistoß (49.) und ein Eins-gegen-Eins gegen den völlig freien Marc Holzapfel (65.), mehrfach einen höheren SG-Rückstand.

Als dann Gastgeber-Akteur Axel Schulz, der kurz vorher per Kopf die Latte getroffen hatte (63.), vom mit seinen beiden Assistenten sehr gut leitenden Schiedsrichter Jan-Erik Breuer wegen einer Undiszipliniertheit eine zehnminütige Zeitstrafe erhielt (69.), begann die nun in Unterzahl agierende SG Rhaunen/Bundenbach II, sich gegen die drohende Niederlage zu stemmen. Die Gäste wurden müder und verloren auch etwas die Ordnung, was die beiden Coaches Schaar und Michel auf ihre Kappe nahmen. Sie sagten: „Wir haben viel gewechselt und das auch nicht positionsgetreu, sondern immer dabei etwas verschoben. Dadurch ging die Ordnung verloren. Da müssen wir im Rückspiel drauf achten, dass besser zu machen.“

i Der Rötsweilerer Patrick Cazales kassierte eine Zeitstrafe und verursachte einen Elfmeter. Stefan Ding

Die Folge der schwindenden Kräfte und der zerstörten Ordnung, war eine fünfundzwanzigminütige SG-Druckphase, die durch einen verwandelten Foulelfmeter von Lukas Brzoska mit dem 1:2-Anschlusstor noch verstärkt wurde (74.). Patrick Cazales, der später wegen eines Fouls ebenfalls zehn Minuten vom Feld musste (88.), hatte zuvor ein unnötiges Foul am Strafraumrand gegen Yannik Gaß begangen.

Nun lag der Ausgleich in der Luft. Doch vor allem Jarik Luca Lang bekam die Kugel nicht im Tor unter. Neben zwei vom fehlerlosen TuS-Keeper Matthias Ebels parierten Fernschüssen (90. +2/ 90. + 5), bracht er es fertig, die Kugel nach einem Abpraller, völlig freistehend, aus vier Metern an die Unterkante der Latte zu ballern. Das musste der Ausgleich sein (86.). Das monierte auch Trainer Wirt. Er meinte: „Am Ende hätten wir uns einen Punkt verdient gehabt. Der Lattenschuss muss natürlich rein. Aber insgesamt war das ein sehr anständiges C-Klasse Spiel mit ordentlich Feuer und Spannung.“

SG Rhaunen/Bundenbach II – TuS Rötsweiler-Nockenthal 1:2 (0:1)

SG Rhaunen/Bundenbach II: Bastian – Axmann, Dönig, Vochtel, Stumpfs (54. Wiebe) – Brzoska, Vogt (54. Gaß/ 85. Lang) – Lang (63. Hill), Gerharz, Schulz – Weber.

TuS Rötsweiler-Nockenthal: Ebels – Bierbrauer (50. Mayer), Cazales, Michel, Nickweiler – J. Schmidt (67. Heidrich), N. Schmidt – Schaar, Flechtner, F. Alt (63. Holzapfel) – A. Alt (79. Schuck).

Schiedsrichter: Jan-Erik Breuer (SV Buhlenberg). Assistenten: Alex Röhrig (TSG Idar-Oberstein), Sophie Amalie Poes (TuS Niederbrombach).

Zuschauer: 150.

Tore: 0:1 Patrick Michel (26.), 0:2 Jonas Schmidt (59.), 1:2 Lukas Brzoska (FE/ 64.).

Zeitstrafen: Axel Schulz (SG/ 69.), Patrick Cazales (TuS/ 88.).

Beste Spieler: Bastian, Dönig, Brzoska – Michel, J. Schmidt, Ebels.