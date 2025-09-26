Der VfL Sponheim will im Kerbespiel in Odernheim die starke Serie der SG Disibodenberg stoppen. Mit 16 Punkten liegen beide Teams dicht hinter Spitzenreiter FSV Bretzenheim – ein packendes Gipfeltreffen steht also in der B-Klasse bevor.
Lesezeit 3 Minuten
Zwei Samstagsspiele kennzeichnen in der Fußball- B-Klasse Bad Kreuznach 1 den neunten Spieltag. Die SG Kirn/Kirn-Sulzbach II gastiert auf dem Simmertaler Flachberg und fordert den VfL Simmertal II als Tabellennachbarn zum spannenden Derby heraus.