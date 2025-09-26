Kerbespiel in Odernheim Die SG Disibodenberg darf nicht ins Rollen kommen Florian Unckrich 26.09.2025, 11:09 Uhr

i Nach dem Derby ist vor dem Derby: Der TSV Bockenau II (graue Trikots, gegen den SV Winterbach II) spielt dieses Mal in Rüdesheim. Klaus Castor

Der VfL Sponheim will im Kerbespiel in Odernheim die starke Serie der SG Disibodenberg stoppen. Mit 16 Punkten liegen beide Teams dicht hinter Spitzenreiter FSV Bretzenheim – ein packendes Gipfeltreffen steht also in der B-Klasse bevor.

Zwei Samstagsspiele kennzeichnen in der Fußball- B-Klasse Bad Kreuznach 1 den neunten Spieltag. Die SG Kirn/Kirn-Sulzbach II gastiert auf dem Simmertaler Flachberg und fordert den VfL Simmertal II als Tabellennachbarn zum spannenden Derby heraus.







