Während Tabellenführer SG Perlbachtal beim VfL Weierbach und die Spvgg Teufelsfels gegen den Bollenbacher SV II ihre Spitzenpositionen in der B-Klasse BIR 1 behaupteten, hat die SG Bergen einen wichtigen Dreier im Abstiegskampf geholt.
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Die SG Bergen/Berschweiler kann durchatmen. Im Abstiegskampf der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1 landete die Mannschaft des Spielertrainer-Trios Tom Dautermann, Paul Arend und Jan Weber einen ganz wichtigen Auswärtssieg bei der SG Veitsrodt/Tiefenstein während die direkten Konkurrenten Bollenbacher SV II und TV Grumbach klare Niederlagen einsteckten.