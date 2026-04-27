Wichtiger Auswärtssieg Die SG Bergen stößt den Bock im Abstiegskampf um Sascha Nicolay 27.04.2026, 14:39 Uhr

i Der VfL Weierbach (graue Trikots) kämpfte wacker, doch Spitzenreiter SG Perlbachtal behielt die Oberhand. Michael Greber

Während Tabellenführer SG Perlbachtal beim VfL Weierbach und die Spvgg Teufelsfels gegen den Bollenbacher SV II ihre Spitzenpositionen in der B-Klasse BIR 1 behaupteten, hat die SG Bergen einen wichtigen Dreier im Abstiegskampf geholt.

Die SG Bergen/Berschweiler kann durchatmen. Im Abstiegskampf der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1 landete die Mannschaft des Spielertrainer-Trios Tom Dautermann, Paul Arend und Jan Weber einen ganz wichtigen Auswärtssieg bei der SG Veitsrodt/Tiefenstein während die direkten Konkurrenten Bollenbacher SV II und TV Grumbach klare Niederlagen einsteckten.







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