Lange sah es so aus, als würde der TuS Waldböckelheim II als Letzter aus der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 absteigen, doch mit zwei Siegen in einer Woche verbesserte sich das Team auf den drittletzten Rang. Der besiegte FSV Reiffelbach ist nun Schlusslicht. Nur zwei Zähler mehr hat der FC Martinstein, der auf die Austragung des Spiels beim TuS Gangloff verzichtete. Die Punkte gehen an den TuS.

TuS Waldböckelheim II – FSV Reiffelbach 1:0 (1:0). „Wir konnten endlich einmal ohne große Ausfälle in ein Spiel starten, was enorm wichtig war“, sagte TuS-Trainer Lars Webler und fügte an: „Es war ein körperliches, intensives Spiel und vermutlich das wichtigste Spiel der Saison für uns. Zwar haben wir am Ende dank eines Elfmeters gewonnen, aber im Abstiegskampf gehört das Quäntchen Glück dazu.“ Das Tor der Waldböckelheimer erzielte Fabian Fey (45.).

FSV Rehborn – FC Schmittweiler-Callbach II 1:3 (0:0). Der FSV startete stark, ab der 20. Minute verlief die erste Hälfte aber ausgeglichen. In der zweiten Hälfte agierten die Gäste einen Tick zielstrebiger und siegten so verdient. „Ein Kompliment an meine Mannschaft, wie sie die vielen Ausfälle durch Leidenschaft und eine hervorragende mannschaftliche Geschlossenheit wettgemacht hat“, lobte FC-Trainer Torben Kemmries. Tore: 0:1, 1:2 Leon Frenger (57., 87.), 1:1 Lukas Münz (61.), 1:3 Kevin Maurer (90.).

SG Hochstetten/Nußbaum – SG Nordpfalz 0:7 (0:4). „Wir haben das Spiel von der ersten bis zur letzten Minute beherrscht“, sagte Gästetrainer Mario Jost. Neben den Toren trafen die Nordpfälzer noch dreimal Pfosten oder Latte. „Vorne waren wir zielstrebig und hinten haben wir nichts zugelassen. Über 90 Minuten gesehen war es unser bestes Saisonspiel. Zudem haben wir unseren 100. Treffer in der laufenden Saison geschossen“, freute sich Jost. Die Marke knackte Marc Ingenbrand (26.). Zudem trafen Julian Aff (9., 19., 82.), Michael Neumayer (42.), Nils Crusius (59.) und Vitalii Filippov (72.).