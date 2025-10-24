Der zweite Platz winkt Die Angriffsmaschine des TuS Leisel ist bestens geölt 24.10.2025, 12:33 Uhr

i Die SG Idar-Oberstein und der TuS Oberbrombach (in grün) gehören zu den Mannschaften, die um Platz zwei in der B-Klasse Birkenfeld 2 kämpfen. Die SGIO gastiert am Sonntag in Gimbweiler, Oberbrombach hat Heimrecht im Derby gegen Niederbrombach. Stefan Ding

Das Rennen um den zweiten Platz ist so richtig spannend in der B-Klasse Birkenfeld 2. Am Sonntag könnte ihn der TuS Leisel übernehmen. Aber auch der TuS Oberbrombach und der TuS Niederbrombach schielen vor ihrem Derby dorthin.

In der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 zieht die SG Niederhambach/Schwollen ganz vorne unbeirrt ihre Kreise. Zehn Spiele haben zehn Siege und 30 Punkte sowie schon jetzt die Herbstmeisterschaft gebracht. Am Sonntag (15 Uhr) in Schwollen versucht der TV Hettenrodt, dem Spitzenreiter den ersten Punktverlust beizubringen.







