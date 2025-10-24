Das Rennen um den zweiten Platz ist so richtig spannend in der B-Klasse Birkenfeld 2. Am Sonntag könnte ihn der TuS Leisel übernehmen. Aber auch der TuS Oberbrombach und der TuS Niederbrombach schielen vor ihrem Derby dorthin.
Lesezeit 3 Minuten
In der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 zieht die SG Niederhambach/Schwollen ganz vorne unbeirrt ihre Kreise. Zehn Spiele haben zehn Siege und 30 Punkte sowie schon jetzt die Herbstmeisterschaft gebracht. Am Sonntag (15 Uhr) in Schwollen versucht der TV Hettenrodt, dem Spitzenreiter den ersten Punktverlust beizubringen.