Mit dem SV Weiersbach und dem SV Gimbweiler treffen die Top-Favoriten der B-Klasse Birkenfeld 2 am Sonntag aufeinander. Doch es gibt noch eine zweite Spitzenpartie. Beim TuS Leisel ist der SV Heimbach zu Gast.
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Der SV Weiersbach und der SV Gimbweiler gelten als die Mannschaften mit den besten Meisterschaftschancen in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2. Am Sonntag treffen die beiden „Giganten“ schon „auf dem Langenfeld“ in Weiersbach aufeinander.Gut in die Runde gekommen sind beide.