B-BIR 2: SV Gimbweiler kommt
Derby und Gigantenduell beim SV Weiersbach
Ibrahim El-Saleh (links) will mit seinem SV Gimbweiler am Sonntag beim SV Weiersbach auftrumpfen.
Ibrahim El-Saleh (links) will mit seinem SV Gimbweiler am Sonntag beim SV Weiersbach auftrumpfen.
Stefan Ding

Mit dem SV Weiersbach und dem SV Gimbweiler treffen die Top-Favoriten der B-Klasse Birkenfeld 2 am Sonntag aufeinander. Doch es gibt noch eine zweite Spitzenpartie. Beim TuS Leisel ist der SV Heimbach zu Gast.

Lesezeit 1 Minute
Der SV Weiersbach und der SV Gimbweiler gelten als die Mannschaften mit den besten Meisterschaftschancen in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2. Am Sonntag treffen die beiden „Giganten“ schon „auf dem Langenfeld“ in Weiersbach aufeinander.Gut in die Runde gekommen sind beide.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

B-Klasse (Birkenfeld)Sport
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus dem Sport