B-BIR 2: SV Gimbweiler kommt Derby und Gigantenduell beim SV Weiersbach Sascha Nicolay 07.08.2026, 15:20 Uhr

i Ibrahim El-Saleh (links) will mit seinem SV Gimbweiler am Sonntag beim SV Weiersbach auftrumpfen. Stefan Ding

Mit dem SV Weiersbach und dem SV Gimbweiler treffen die Top-Favoriten der B-Klasse Birkenfeld 2 am Sonntag aufeinander. Doch es gibt noch eine zweite Spitzenpartie. Beim TuS Leisel ist der SV Heimbach zu Gast.

Der SV Weiersbach und der SV Gimbweiler gelten als die Mannschaften mit den besten Meisterschaftschancen in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2. Am Sonntag treffen die beiden „Giganten“ schon „auf dem Langenfeld“ in Weiersbach aufeinander.Gut in die Runde gekommen sind beide.







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