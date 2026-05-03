SV Stipshausen verliert 0:4 Der VfL Weierbach überrennt den TuS Breitenthal Malin Franke 03.05.2026, 21:18 Uhr

i So geht es in Stipshausen. Veitsrodts Trainer Carsten Beicht erklärt Justus Philippi seine Idee. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Hohe Siege feierten der VfL Weierbach, der FC Hennweiler und die SG Perlbachtal in der B-Klasse Birkenfeld 1.

Die Spvgg Teufelsfels hat ihre Tabellenführung in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1 verteidigt. Doch der eine Punkt Vorsprung täuscht. Die besseren Meisterkarten hat die SG Perlbachtal, die diesmal 7:0 gewann und zwi Spiele weniger bestritten hat.Hinten kämpfen weiter der Bollenbacher SV II, der TV Grumbach, die diesmal spielfreie SG Bergen und der SV Stipshausen gegen den Abstieg.







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