Hohe Siege feierten der VfL Weierbach, der FC Hennweiler und die SG Perlbachtal in der B-Klasse Birkenfeld 1.
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Die Spvgg Teufelsfels hat ihre Tabellenführung in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1 verteidigt. Doch der eine Punkt Vorsprung täuscht. Die besseren Meisterkarten hat die SG Perlbachtal, die diesmal 7:0 gewann und zwi Spiele weniger bestritten hat.Hinten kämpfen weiter der Bollenbacher SV II, der TV Grumbach, die diesmal spielfreie SG Bergen und der SV Stipshausen gegen den Abstieg.