Der TV Grumbach ist in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1 nicht bei der Spvgg Hochwald angetreten und bleibt damit mit nur fünf Punkten Letzter. Davor ist nach dem Sieg des TuS Tiefenstein aber ein heftiger Kampf um den drittletzten Platz entbrannt.

In der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1 hat der TuS Tiefenstein seine Chance beim Schopf gepackt und mit einem 3:0-Heimsieg gegen den SV Stipshausen im Tabellenkeller den Kampf um den gefährlichen vorletzten Platz so richtig spannend gemacht. Noch sind die Tiefensteiner Vorletzter, aber schon punktgleich mit dem diesmal spielfreien SV Göttschied, der noch eine Partie mehr bestritten ab. Zwei Punkte mehr als der TuS und der SVG hat der SV Oberhausen II, und auch der SV Stipshausen muss bei drei Zählern Vorsprung nun wieder anfangen zu zittern.

Abgeschlagen ist das Schlusslicht. Der TV Grumbach hat zehn Punkte Rückstand und diesmal auch die Punkte kampflos hergeschenkt. Die Grumbacher traten bei der Spvgg Hochwald in Allenbach nicht an. Die Zähler werden an die Spvgg gehen. Vorne baute die SG Rhaunen/Bundenbach ihren Vorsprung aus.

SG VfR 07 Kirn/SC Kirn-Sulzbach II - FC Hennweiler 3:8 (1:4). „Es war ein rabenschwarzer Tag für unsere SG" ärgerte sich Mike Porger, Abteilungsleiter des SC Kirn-Sulzbach. Nicht nur, dass am Ende eine Niederlage stand. „Unsere Spieler haben sich auch noch gegenseitig Vorwürfe gemacht. Somit ein verdienter Sieg für Hennweiler", ergänzte Porger. Tore: 0:1 Arne Görtz (1.), 0:2 Oleksandr Palamarchuk (18.), 0:3 Arne Göretz (36.), 1:3 Youcef Chaim Ainou (37.), 1:4 Arne Göretz (43.), 1:5 Moritz Maaß (47.), 2:5 Yannick Horbach (50.), 2:6 Moritz Maaß (60.), 2:7 Moritz Maaß (64.), 2:8 Hendrik Leyser (75.), 3:8 Ramin Murad (84.). Ein SG-Akteur sah Rot (56.).

SpVgg Hochwald - TV Grumbach ausgefallen. Grumbach trat nicht an, die Punkte gehen an die Spvgg Hochwald.

SG Rhaunen/Bundenbach - SV Oberhausen II 3:0 (2:0). „Es war ein souveräner Sieg für uns, der nie gefährdet war", erzählte Mario Dönig, Berichterstatter der SG. „So tritt eine Mannschaft auf, die Meister werden will", betonte er. Eric Kohlgrüber traf in der 29. Minute zum 1:0 und Moritz Bauer erhöhte in der 39. Minute. Kurz vor Abpfiff machte Vitali Schadt mit seinem Treffer den Sack zu.

TuS Tiefenstein - SV Stipshausen 3:0 (2:0). „Seit langer Zeit endlich mal wieder eine konzentrierte Vorstellung von uns", freute sich Joachim Kohlhaas vom TuS Tiefenstein. Die Gastgeber ließen hinten wenig zu, waren aber im Angriff effizient. Marvin Ingebrand (15.) und Rafal Socha (43.) trafen in der ersten Hälfte. Nach der Pause kämpfte der TuS weiter, und Sven Metzger schoss in der 82. Minute das 3:0, das die Partie entschied. „Dies hat zu großem Aufatmen bei uns geführt", sagte Kohlhaas.

Spvgg Teufelsfels - TuS Breitenthal/Oberhosenbach 3:1 (1:1). „Wir waren das spielbestimmende Team, jedoch haben wir zu viele Torchancen liegen lassen", teilte Arthur Wenzel, Abteilungsleiter der Spvgg, mit. Kurz nach Anpfiff traf Nazarii Shutylov (9.), doch Paul Halberstadt glich wenige Minuten später aus (17.). In der zweiten Hälfte gelang Nazarii Shutylov der Doppelpack (54.) und Denis Lorenz erhöhte in der 62. Minute zum 3:1-Endstand.