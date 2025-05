Den womöglich entscheidenden Schritt in Richtung Klassenverbleib in der B-Klasse kann am Sonntag der SV Stipshausen gehen. Der SV Göttschied, der SV Oberhausen II und die SG Kirn/Kirn-Sulzbach II können letzte Zweifel ausräumen...

Neben dem Meisterrennen ist in den beiden B-Klasse-Staffeln des Fußballkreises Birkenfeld noch der Abstiegskampf interessant. Der TV Grumbach steht in Staffel 1 als Schlusslicht fest. Abgestiegen ist er deshalb noch nicht zwingend, denn im Idealfall kommt es zu einem Entscheidungsspiel der beiden B-Klasse-Letzten.

Aber auch das Gegenteil ist möglich, und aus beiden B-Klasse-Gruppen zusammen müssen vier Teams absteigen. Deshalb gilt es, den gefährlichen vorletzten Platz, zu vermeiden.

Matchball für den SV Stipshausen

In Staffel 1 kann der SV Stipshausen womöglich am Sonntag-Nachmittag aufatmen. Mit einem Sieg gegen den Tabellenletzten TV Grumbach auf dem heimischen Hartplatz (Anstoß am Sonntag, 15 Uhr) sind die Stipshausener womöglich schon gerettet. Freilich nur, wenn gleichzeitig der TuS Tiefenstein zu Hause gegen die Spvgg Hochwald verliert. Gewinnt der TuS, dann vertagt er die Frage, wer Vorletzter wird, um mindestens eine Woche. Aus eigener Kraft endgültig den Deckel auf das Thema Abstieg können der SV Oberhausen II und der SV Göttschied bei ihrem Duell am Sonntag (13 Uhr) machen. Doch selbst Niederlagen sollten diese beiden Teams nicht mehr in die Bredouille bringen. Auch die SG Kirn/Kirn-Sulzbach II kann die allerletzten Restzweifel mit einem Erfolg bei der SG Bergen/Berschweiler beseitigen.

„Leichteste“ Aufgabe für Brücken II

In Staffel 2 kämpfen weiter der SC Birkenfeld II (Drittletzter/13 Punkte), der Bollenbache SV II (Vorletzter/12 Punkte) und der FC Bücken II (Letzter/10 Punkte) um den Platz am rettenden Ufer. Die vermeintlich leichteste Aufgabe hat der FC Brücken II, der am Sonntag (13 Uhr) auf dem Volkesberg bei der zweiten Mannschaft des FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein zu Gast ist. Eine Viertelstunde zuvor (12.45 Uhr) gastiert der Bollenbacher SV beim Tabellendritten TuS Hoppstädten II, ehe um 15 Uhr der SC Birkenfeld II beim SV Weiersbach seine Visitenkarte abgibt. Der SVW ist Zweiter und kurz davor, seine Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur A-Klasse perfekt zu machen.