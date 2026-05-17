3:0-Sieg beim SV Gimbweiler Der TuS Niederbrombach bucht die Aufstiegsspiele Sascha Nicolay 17.05.2026, 21:15 Uhr

i Maximilian Kuhn (in blau) netzte auch im Spitzenspiel beeim SV Gimbweiler für den TuS Niederbrombach ein. Jetzt hoffen die Niederbrombacher auf Bestform ihres Torjägers in den Aufstiegsspielen. Stefan Ding

Der TuS Niederbrombach hat nichts mehr anbrennen lassen im Spitzenspiel beim SV Gimbweiler. Mit einem klaren 3:0 machte der TuS die Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur A-Klasse perfekt. Eine Kuriosität erlebten die Zuschauer in Berglangenbach.

Mathias Düwel hat recht behalten. Der Trainer des TuS Niederbrombach war sich sicher, das seine Mannschaft das Spitzenspiel beim SV Gimbweiler gewinnen und auf diese Art Zweiter in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 werden würde. Mit einem 3:0-Sieg erreichten die Niederbrombacher die Aufstiegsspiele zur A-Klasse.







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