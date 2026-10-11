Trio mit 24 Punkten
Der TuS Kirschweiler hat vorläufig die Nase vorne
Mathias Währisch (Zweiter von rechts) lässt sich beglückwünschen. Der Angreifer der Spvgg Hochwald schnürte gegen den SV Göttsch
Mathias Währisch (Zweiter von rechts) lässt sich beglückwünschen. Der Angreifer der Spvgg Hochwald schnürte gegen den SV Göttschied einen Doppelpack – doch das reichte letztlich nur zu einem 3:3.
Joachim Hähn

Der TuS Kirschweiler grüßt in der B-Klasse Birkenfeld 1 nach einem spannenden Spiel beim SV Mittelreidenbach von ganz oben. Am Tabellenende bot die Spvgg Hochwald eine gute Leistung, schaffte aber nur ein 3:3 gegen den SV Göttschied.

Lesezeit 4 Minuten
In der schrägen Tabelle der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1 hat der TuS Kirschweiler die Führung übernommen. Der Aufsteiger hat die beste Tordifferenz eines Trios mit 24 Punkten. Allerdings haben die Kirschweilerer vorne und die SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt als Dritter jeweils zwei Partien mehr bestritten als der diesmal spielfreie VfL Weierbach, der seine 24 Zählern perfekterweise in acht Spielen einsackte.
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