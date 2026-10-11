Trio mit 24 Punkten Der TuS Kirschweiler hat vorläufig die Nase vorne Sascha Nicolay 11.10.2026, 20:35 Uhr

i Mathias Währisch (Zweiter von rechts) lässt sich beglückwünschen. Der Angreifer der Spvgg Hochwald schnürte gegen den SV Göttschied einen Doppelpack – doch das reichte letztlich nur zu einem 3:3. Joachim Hähn

Der TuS Kirschweiler grüßt in der B-Klasse Birkenfeld 1 nach einem spannenden Spiel beim SV Mittelreidenbach von ganz oben. Am Tabellenende bot die Spvgg Hochwald eine gute Leistung, schaffte aber nur ein 3:3 gegen den SV Göttschied.

In der schrägen Tabelle der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1 hat der TuS Kirschweiler die Führung übernommen. Der Aufsteiger hat die beste Tordifferenz eines Trios mit 24 Punkten. Allerdings haben die Kirschweilerer vorne und die SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt als Dritter jeweils zwei Partien mehr bestritten als der diesmal spielfreie VfL Weierbach, der seine 24 Zählern perfekterweise in acht Spielen einsackte.







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