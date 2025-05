Die SG Rhaunen/Bundenbach hat den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft in der B-Klasse Birkenfeld 1 getan. Bei Abstiegskandidat TuS Tieenstein gewann der Tabellenführer problemlos 7:0. Doch auch die SG Perlbachtal, der Zweite, der mit einer Partie weniger sechs Punkte zurückliegt, hat eine ziemlich hohe Hürde genommen und in Allenbach bei der Spvgg Hochwald gewonnen.

Im Tabellenkeller hat sich der SV Göttschied so gut wie gerettet. Der Heimsieg gegen den SV Stipshausen dürfte die Sorgen des eigentlich als Meisterfavorit gestarteten Teams von Trainer Marco Barletta, in der kommenden Spielzeit in der C-Klasse antreten zu müssen beendet haben. Ganz schwer wird es für den TuS Tiefenstein, vom vorletzten Platz wegzukommen. Doch noch ist der SV Stipshausen in Reichweite, der zwar vier Punkte, aber auch eine Partie mehr bestritten hat. Schlusslicht TV Grumbach lässt sich nicht hängen und hat den zweiten Saisonsieg eingefahren. Gegen den TuS Breitenthal gab es ein 4:1. Helfen wird das den Grumbachern nicht mehr. Sie werden die Rote Laterne, bis zum Ende der Saison behalten.

Spvgg Hochwald – SG Perlbachtal 1:2 (1:2). Perlbachtal kam gut in die Partie. Bereits in der 4. Spielminute ging die SG durch Niklas Becker in Führung. Kurz darauf bekamen die Hochwälder aber einen Elfmeter aufgrund eines Handspiels zugesprochen. Matthias Währisch verwandelte und glich aus (7.). Doch Perlbachtal zeigte seine Klasse und bekam durch Marvin Reidenbach nach 35 Minuten die Nase wieder nach vorne. Außerdem traf Torjäger Felix Gehres noch zweimal, doch Schiedsrichter Karl-Heinz Becker erkannte die Treffer wegen eines Foulspiels beziehungsweise Abseits nicht an. Nach der Pause passierte nicht mehr viel. Beide Mannschaften hatten zwar Torchancen, trafen aber nicht mehr ins Schwarze.

TuS Tiefenstein – SG Rhaunen/Bundenbach 0:7 (0:3). „Auf dem staubigen und holprigen Hartplatz hatten die Gäste wenig Probleme, was sich auch mit der 3:0-Halbzeitführung in Zahlen ausdrückte”, berichtete Joachim Kohlhaas vom TuS Tiefenstein. Ein Doppelschlag nach der Pause zog den harmlosen Gastgebern endgültig den Zahn. „Der Tabellenführer spulte dann locker sein Pensum runter und erzielte noch zwei weitere Treffer”, ergänzte Kohlhaas. Tore: 0:1 Nick Engelmann (13.), 0:2 Moritz Bauer (36. Foulelfmeter), 0:3 Nick Engelmann (45.), 0:4 Eric Kohlgrüber (49.), 0:5 Nick Engelmann (52.), 0:6 Vitali Schadt (79.), 0:7 Nick Engelmann (83.).

Spvgg Teufelsfels – SG Bergen/Berschweiler 6:0 (2:0). Anfangs war es ein relativ ausgeglichenes Spiel. „Wir sind allerdings immer wieder in Konter gelaufen, die Teufelsfels eiskalt genutzt hat”, ärgerte sich Sven Flohr, Vorsitzender der SG und ergänzte: „Dadurch sind wir dann irgendwann eingebrochen.“ Tore: 1:0 Kevin Schneider (7.), 2:0 Nazarii Shutylov (29.), 3:0 Jan Diener (46.), 4:0 Felix Eckes (64.), 5:0 Jan Diener (68.), 6:0 Jan Diener (73.).

SV Göttschied – SV Stipshausen 1:0 (1:0). „Es war eine kämpferisch starke Leistung von einem durch Verletzungen und Krankheiten dezimierten Kader”, freute sich René Kohlrusch, Abteilungsleiter des SVG. Den Siegtreffer schoss Linus Stephan in der 36. Minute. Damit haben die Göttschieder nun neun Punkte Vorsprung auf den TuS Tiefenstein, der auf dem gefährlichen vorletzten Platz rangiert.

TV Grumbach – TuS Breitenthal/Oberhosenbach 4:1 (1:1). Die erste Halbzeit war ausgeglichen. Die Gastgeber gingen durch Joshua Bondorf in Führung (33.). Kurz darauf glich Jonas Hoffmann aus (40.). Nach der Pause hatten die Breitenthaler die Chance, per Elfmeter auf 2:1 zu stellen, doch TVG-Torwartd Kevin Loseit parierte. In der 52. Minute erhielt dann auch der TV einen Foulelfmeter, den Benjamin Bohlander verwandelte. „Danach war Grumbach besser und schraubte das Ergebnis hoch”, freute sich Marc Lauwe, 2. Vorsitzender der Gastgeber. Die weiteren Torschützen waren Kevin Cappel (67.) und Jonas Groß (73.).