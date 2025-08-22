Ein Spiel, zwei Philosophien: Während der SV Göttschied mit Wucht und Teamgeist überzeugt, setzt die SG Veitsrodt/Tiefenstein auf Spielstärke. Wer behält am Sonntag in Tiefenstein die Oberhand?

Das Spitzenspiel der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1 findet am Sonntag um 15 Uhr in Tiefenstein statt. Dort treffen die gastgebende SG Veitsrodt/Tiefenstein und der SV Göttschied aufeinander. Beide Teams sind bislang ungeschlagen und belegen die Ränge zwei und drei der Tabelle. In der Partie wird sich also zeigen, wer sich oben festsetzen kann.

SG-Trainer Carsten Beicht, der mit seinem Team zwei Unentschieden und einen Sieg ergattert hat, ist über den Gegner gut informiert: „Die Göttschieder hat gegen zwei Teams, die ich in der Tabelle oben erwarte, gewonnen. Sie haben eine gute Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern, sodass es nicht so leicht ist, sich darauf taktisch einzustellen.“

Auch Marco Barletta, der gemeinsam mit Dominique Norvell und Florent Paja das Trainerdreigestirn beim SV Göttschied bildet, erwartet eine schwere Aufgabe: „Ich bin sogar etwas überrascht, dass die SG erst fünf Punkte hat. Ich denke, das ist eine vor allem offensiv bärenstarke Mannschaft, und wir müssen da 90 Minuten Vollgas geben, um etwas zu holen.“

Personell können beide Trainer fast aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Marwin Olschewski von den Gastgebern ist nicht dabei. Beicht sieht die gute Personalsituation sehr positiv: „Da wir weitestgehend komplett sind, habe ich natürlich viele Optionen, wie wir es taktisch angehen. Da könnte ich eventuell auch sehr kurzfristig noch reagieren.“

Auch Barletta sieht in der Kaderstärke ein absolutes Plus: „Wir haben sehr viele junge Spieler und integrieren auch jetzt schon unsere A-Jugendlichen. Dadurch haben wir einen hohen Trainingsbesuch mit einem Schnitt von 20 Leuten, die alle in die erste Mannschaft drängen. Durch diese Situation geben alle Gas, sind fit, und das macht alle besser.“

In der Fitness und im Teamgeist sieht Barletta ohnehin eine große Stärke des SV Göttschied: „Im Gegensatz zur Vorsaison sind wir spielerisch vielleicht etwas schwächer. Aber wir haben eine komplett positive Stimmung und tolle Kameradschaft. Alle feuern sich gegenseitig an, und alle sind konditionell top drauf. Dadurch können wir gerade zum Ende der Spiele noch etwas bewirken.“

Während der SV Göttschied über mannschaftliche Geschlossenheit und Wucht gefährlich ist, möchte Beicht die Spielstärke seines Teams nutzen, um die drei Punkte zu holen. Er sagt: „Wir wollen hinten wenig zulassen und nach vorne viele Chancen kreieren und verwerten. Unser Ziel sind ganz klar die drei Punkte und dass wir unseren Zuschauern guten Fußball bieten. Auf ein 4:4-Spektakel wie gegen die Spvgg Hochwald kann ich als Trainer allerdings gerne verzichten.“

Die weiteren Partien der B-Klasse Birkenfeld 1: FC Hennweiler – Spvgg Teufelsfels, SV Stipshausen – TV Grumbach, SG Perlbachtal – Bollenbacher SV II (in Kappeln), VfL Weierbach – Spvgg Hochwald (alle Sonntag, 15 Uhr).