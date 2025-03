Die SG Hüffelsheim II, souveräner Tabellenführer der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2, tut sich nach der Winterpause schwerer als im Herbst, ihre Spiele zu gewinnen. Gegen den VfL Sponheim war ein Schlussspurt zum Dreier notwendig.

SG Hüffelsheim II – VfL Sponheim 3:1 (0:1). Das Sponheimer Abwehrbollwerk hielt 80 Minuten, ehe Joschua Rodriguez nach einem Eckball für den Spitzenreiter zum Ausgleich traf. Drei Zeigerumdrehungen später drehte Fabian Kreidler (83.) die Partie vollends. Adonai Asani (90.) erhöhte. Im ersten Durchgang hatte Michael Conradi (32.) den Underdog mit einem sehenswerten Lupfer in Führung gebracht. „Das war ein hochverdienter Sieg. Wir hatten deutlich mehr Spielanteile, haben uns aber schwergetan, das stabile Sponheimer Abwehrbollwerk zu knacken“, sagte SGH-Trainer Marco Dörner und fügte an: „Wir sind froh, dass es sich nicht gerächt hat, so viele Chancen liegenzulassen.“ Beim Stand von 0:1 vergaben beide Mannschaften im zweiten Durchgang jeweils einen Foulelfmeter.

VfL Rüdesheim II – SG Soonwald II 0:0.„Wir hätten noch einmal 90 Minuten spielen können und hätten den Ball nicht über die Linie bekommen“, sah VfL-Trainer Leandro Gulipa mehr schlechte als gute Phasen seiner Mannschaft. Er ergänzte: „Wir haben zu oft die falsche Entscheidung getroffen. Man muss aber auch anerkennen, dass die SG Soonwald gut verteidigt hat, weshalb das Remis gerecht ist.“

SV Winterbach II – SG Rheinhessen 4:0 (3:0).Der Gastgeber stellte früh die Weichen auf Sieg. Marcel Herrmann (11.), Johannes Lenhart (15.) und Tobias Hirsch (37.) jubelten in Hälfte eins. „Besser hätte es für uns nicht laufen können. Wir haben hinten nichts zugelassen und waren vorne sehr effektiv“, lobte SVW-Spielertrainer Marius Hirsch. In einer ereignisarmen zweiten Hälfte setzte Herrmann (65.) den Schlusspunkt. „In der Höhe ein verdienter Heimsieg. Respekt an die Gäste, die bis zum Schluss aufopferungsvoll gekämpft haben, um eine höhere Niederlage zu verhindern“, bilanzierte Hirsch.

TSG Planig II – SG Guldenbachtal II 3:2 (2:0).„Wir haben in der ersten Hälfte nicht stattgefunden und hatten einer guten Planiger Mannschaft nichts entgegenzusetzen“, berichtete SG-Trainer Andreas Christ. Erjon Basha (34.) und Björn Lewandowsky (39.) brachten die TSG in Führung. „In der Pause haben wir einiges korrigiert und uns nach dem Seitenwechsel auch gewehrt“, sagte Christ. Zwar gehörte das nächste Tor erneut den Hausherren, Bastian Gaul (51.) verwandelte einen strittigen Foulelfmeter. Doch die Gäste kämpften sich zurück. Steven Machwirth (57.) und Lukas Treutel (66.) verkürzten. „Wir konnten uns für unser Comeback leider nicht belohnen“, bedauerte der Gästetrainer.

FSV Bretzenheim – Kreuznacher Kickers 1:3 (1:2).Der FSV erwischte einen Blitzstart und ging bereits nach zwei Minuten durch Robert Jakubowski in Führung. „Anschließend haben wir uns zu sehr der Spielweise der Gäste angepasst“, war der Bretzenheimer Abteilungsleiter Matthias Münch nicht zufrieden. Danny Loritz (23.) glich aus, ehe Dennis Armbrüster (28.) per Sonntagsschuss aus rund 60 Metern nachlegte. „Wir kamen wieder besser aus der Pause und haben viel versucht. Doch wir haben es nicht geschafft, die Vielzahl an Chancen zu nutzen“, berichtete Münch. Mit einem Konter von Tarik Tries (89.) sorgten die Gäste für die Entscheidung. „Das Spiel hätten wir nicht verlieren müssen“, resümierte der Abteilungsleiter.

SG Waldlaubersheim/Gutenberg – SG Weinsheim II 2:1 (1:0).Mit einem Doppelpack im ersten Durchgang avancierte Timo Dreßler (26., 38.) zum Matchwinner. Mit fortlaufender Spielzeit wurde der Gast stärker und erzielte durch Bastian Schmalz (70.) in seiner Drangphase den Anschlusstreffer. „Man hat unser konditionelles Defizit in der Schlussphase deutlich gemerkt“, teilte der Waldlaubersheimer Abteilungsleiter Björn Strack mit und fügte an: „Wir hatten durchaus Glück, dass die Weinsheimer nicht den Ausgleich erzielt haben. Mit einem starken Kollektiv haben wir uns den Sieg erkämpft.“