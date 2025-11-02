In der B-Klasse Birkenfeld 2 gibt es einen neuen Tabellen-Zweiten. Der TuS Hoppstädten steht jetzt auf dem Platz, der Aufstiegsspiele bedeutet. Glücklich freilich, wie Tobias Alles fair nach dem 1:0 gegen Leisel einräumte.

In der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 sind am Wochenende nur drei Partien ausgetragen worden. Die Spiele SV

Buhlenberg II gegen SG Niederhambach/Schwollen, SGH Rinzenberg gegen SV Nohen und TuS Niederbrombach gegen SV Gimbweiler wurden wegen Unbespielbarkeit oder Überbeanspruchung der Plätze abgesagt und ins neue Jahr verlegt.